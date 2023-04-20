Майже 60 країн світу допомагають українським містам, селищам та селам відновитися після російських атак.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час відкриття Міжнародного саміту міст та регіонів.

За словами очільника уряду, міжнародне міжмуніципальне партнерство зараз набуло небачених масштабів. Відтак понад 300 територіальних громад України уклали 1,5 тисячі партнерських договорів.

“Майже 60 країн світу допомагають нашим містам, селищам та селам вижити та відновитися після смертоносних ворожих атак”, – наголосив Денис Шмигаль, подякувавши партнерам за підтримку.

Прем’єр-міністр також зауважив, що Україна прагне консолідувати міжнародну підтримку, вдосконалити взаємодію між постраждалими від війни громадами та партнерами, закласти фундамент для довготривалої співпраці у майбутньому. За словами очільника уряду, це і є метою Міжнародного саміту міст та регіонів.

“Впевнений, що результати саміту стануть визначальними для сотень громад в різних куточках України. Насамперед ідеться про громади, де найбільше відчуваються руйнівні наслідки війни. Особливо на деокупованих територіях, які пройшли крізь важкі випробування. Очікуємо на цілком конкретні результати. Зокрема, на підписання угод про патронат між українськими громадами та іноземними муніципалітетами й регіонами”, – зазначив прем’єр-міністр.

Він також додав, що патронат пришвидшить відновлення громад, а також сприятиме євроінтеграції України, її входженню в європейський простір на всіх рівнях. Крім того, незабаром запрацюють регіональні офіси міжнародного співробітництва.