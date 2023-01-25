В Україні запускають платформи "Україна – наш Дім" (Ukraine is Home), метою якої є полегшення доступу до рішень з відбудови житла для тих, чиї будинки пошкоджено або зруйновано під час широкомасштабної війни РФ проти України.

Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Сьогодні, 25 січня, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України і Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ – UNHCR) підписали меморандум про співпрацю.

Він передбачає запуск платформи “Україна – наш Дім” (Ukraine is Home) для забезпечення житлом постраждалих внаслідок війни.

У відомстві пояснили, що нова платформа дозволить поєднати гуманітарні програми з проведення екстрених ремонтів та відбудови житла з поточними урядовими планами та програмами відновлення, що реалізуються за підтримки міжнародних фінансових інституцій.

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, станом на осінь 2022 року понад 2,4 мільйона українців мають пошкоджене чи зруйноване житло. Кількість зруйнованих чи пошкоджених об’єктів сягає понад 170 тисяч.

Платформа “Україна – наш Дім” базується на таких основних принципах відбудови:

сприяння реконструкції екологічно сталими та енергоефективними способами;

забезпечення громад засобами цивільного захисту;

розширення доступу до житла та послуг для осіб з особливою вразливістю, обмеженнями мобільності та для постраждалих під час війни, у тому числі ветеранів.

Також меморандум передбачає співпрацю в розробці цифрового управління відбудовою, яке полегшить оцінку пошкоджень та виокремлення потреб для відбудови.

Окрім цього, сторони розглянуть можливість створення віртуальної та фізичної мережі реконструкційних хабів у стратегічних місцях. Їх мета – консолідація, зберігання, розподіл та управління будівельними матеріалами, необхідними для ремонту та відбудови пошкодженого житлового фонду.

Міністерство відновлення та УВКБ ООН також мобілізують підтримку для розробки інноваційних рішень. Зокрема впровадження житлових сертифікатів, передбачених законопроєктом №7198, що наразі розглядається Верховною Радою. Такі сертифікати відображатимуть оцінену вартість зруйнованого майна та можуть бути використані для купівлі нової квартири чи приватного будинку.

Відразу після прийняття законопроєкту Міністерство відновлення розпочне роботу над розробкою підзаконних актів, які деталізують механізм отримання постраждалими компенсації за зруйноване та пошкоджене майно.

Меморандумом також передбачено співпрацю в наступних питаннях:

надання гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), репатріантів та інших постраждалих від війни осіб;

допомога цивільному населенню, яке проживає в районах, наближених до лінії зіткнення і сильно постраждалих від бойових дій та обстрілів.

“Ключові ініціативи, які є у фокусі проєкту Ukraine is Home – по-перше, це прозора та справедлива компенсація за пошкоджене та зруйноване житло, механізм якої визначає законопроєкт 7198, по-друге – на основі механізму “єПідтримка” плануємо забезпечити пряму допомогу громадянам для відновлення житла, по-третє – будівельні хаби, децентралізовані склади, які будуть містити наперед закуплені будівельні матеріали для забезпечення нагальної потреби для проведення термінових ремонтів”, – прокоментував Олександр Кубраков.