Про це інформує пресслужба Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Під час свого візиту до Києва Державний секретар Німеччини з питань розвитку Йохен Флясбарт погодив пакет допомоги з віцепрем’єр-міністеркою Іриною Верещук та міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Відтак кошти спрямують, зокрема, на створення житла для внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку українських муніципалітетів, наприклад, на ремонт і оснащення дитячих садочків, шкіл і лікарень.

“Відбудова України буде гігантським завданням для країни, її народу і для нас як міжнародної спільноти. І воно починається вже зараз, навіть якщо, на жаль, війні не видно кінця. Ця довгострокова перспектива і раннє планування є важливими. Ми хочемо показати народу України, що ми продовжуватимемо стояти на його боці” – сказав Флясбарт.

А також зазначив, що зрештою це інвестиція в майбутнє Європи, адже сильна економіка України “буде важливою опорою для загальноєвропейського процвітання”.

Зазначається, що Йохен Флясбарт перебуває в Україні з 18 по 19 квітня як уповноважений федерального уряду з питань координації міжнародних зусиль з відновлення.

Окрім переговорів з українським урядом щодо розширення двостороннього співробітництва, поїздка включає переговори з українським громадянським суспільством щодо посилення антикорупційних заходів та прозорості, а також обмін думками з українськими підприємцями щодо ситуації в українській економіці у воєнний час та ролі приватного сектору у відновленні.

За даними Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, загальна цивільна підтримка України з боку німецького уряду з початку повномасштабної війни склала близько 3,6 мільярда євро.