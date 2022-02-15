За даними лютневого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 57,5% дорослих українців готові чинити опір у разі вторгнення Росії в Україну.

Результати відповідного соцопитування опубліковані на сайті КМІС.

Відповідаючи на запитання, до яких дій вони готові вдатись у разі вторгнення армії РФ у їхній населений пункт, респонденти відповіли:

чинити збройний опір – 37,3%

чинити опір шляхом акцій громадського спротиву – 25%

виїхати у більш безпечний регіон України – 12,4%

виїхати за межі України – 7,5%

нічого не буду робити – 17,9%

У КМІС зазначили, що загалом чинити опір російському агресору готові 57,5% дорослих українців. Частина з них готова брати участь і у збройному опорі, і у громадському спротиві.

У порівнянні з груднем 2021 року, частина українців, які готові чинити опір армії РФ зросла з 50,2% до 57,5%.

Найбільше громадян, які готові захищати Україну, проживають на Заході та у Центрі – 72,2% та 62,9% відповідно. Трохи менше охочих чинити опір на Півдні – 48,4%, а на Сході до протистояння готові 30,5% жителів.

Також зазначається, що чинити опір готові 71,9% чоловіків та 45,6% жінок.

Опитування тривало в період з 5 по 13 лютого 2022 року методом телефонного інтерв’ю. У опитуванні взяли участь 2004 повнолітніх респондентів зі всіх регіонів України (крім ОРДЛО та АР Крим).