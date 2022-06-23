Супер'яхтам російських олігархів, проти яких Захід ввів санкції через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, не вистачає гаваней, у яких вони могли б сховатися від арешту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Коли супер’яхта Amadea вартістю 325 мільйонів доларів, яку пов’язують з російським мільярдером Сулейманом Керімовим, відпливла на Фіджі у квітні, капітан, можливо, подумав, що знайшов безпечний притулок.

Острівна держава в південній частині Тихого океану не приєдналася до глобального руху щодо введення санкцій проти Росії та багатьох заможних прихильників президента Володимира Путіна, а за кілька тижнів до цього утрималася від підтримки резолюції Організації Об’єднаних Націй, яка підтримує територіальну цілісність України.

Проте через тиждень після прибуття Amadea влада Фіджі затримала розкішну яхту на прохання уряду США, який стверджував, що Керімов, який потрапив під санкції за зв’язки з Путіним, є справжнім власником корабля. У підсумку США виграли низку юридичних позовів і конфіскували судно, відправивши його в Гонолулу (Гаваї) минулого тижня.

Цей епізод показав, що у російських магнатів не вистачає гаваней, у яких вони могли б сховати свої розкішні яхти від арешту.

США та Європа переслідують їхні супер’яхти, вілли та інші активи через їхні зв’язки з Путіним. Вже понад десять яхт вартістю понад 2,25 мільярда доларів були заарештовані США, країнами ЄС та добровільними союзниками, такими як Фіджі.

У США сформовано робочу групу під назвою KleptoCapture для переслідування активів російських олігархів. В Європі уряди Німеччини, Італії, Іспанії та інших країн конфіскували розкішні судна, найдорожче з яких — Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова, вартість оцінюється у $750 млн.

Побоюючись конфіскації та арешту яхт, власники відправили їх до країн, які досі вважаються дружніми, дозволяючи суднам швартуватись або безперешкодно перебувати поблизу – Дубай (ОАЕ), Туреччина й Мальдіви.

Проте, може бути складно передбачити, як країни можуть відреагувати на російську мегаяхту у своїх водах, наприклад, у випадку з Amadea, або як уряди можуть змінити свій підхід до санкцій за допомогою політичного тиску або зміни адміністрації.

За словами консультант з морського права та безпеки Яна Ралбі Оскільки ланцюжки постачань продовжують змінюватися, а питання економічної та продовольчої безпеки зростають до рівня національних криз, готовність або вжити заходів проти російських суден, або дозволити їм безпечний притулок може змінитися.