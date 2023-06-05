Джерело: Міністерство внутрішніх справ.
50195 укриттів – це близько 79% від їх загального числа. Із них 4 679 (9% від перевірених) виявилися зачиненими, ще 11 644 (23% від перевірених) – непридатні до використання
У Києві обстежили 2 156 (48%) укриттів. 137 (6% від перевірених) виявилися зачиненими, а 804 (37% від перевірених) – непридатні до використання.
Представники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та місцевої влади продовжують здійснювати перевірку укриттів.
- Станом на 3 червня в додатку “Київ Цифровий” функції зворотного звʼязку щодо стану укриттів від киян надійшло більше ніж тисяча скарг.
- Президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарання та жорстку реакцію на трагедію, яка сталася 1 червня під час масованої атаки РФ по Києву, коли троє осіб загинули, так і не потрапивши в укриття через те, що воно було зачинене.
- Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, коментуючи повідомлення про закрите укриття під час ракетної атаки по Києву 1 червня, заявив, що завдання щодо підготовки, облаштування та перевірки роботи укриттів ставилося неодноразово, і невиконання цього завдання наразі розслідують СБУ, прокуратура та Нацполіція.