Рятувальники, поліцейські та представники місцевих органів виконавчої влади станом на 5 червня перевірили 50 195 укриттів. З них 32% виявилися зачиненими або непридатними до використання.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ.

50195 укриттів – це близько 79% від їх загального числа. Із них 4 679 (9% від перевірених) виявилися зачиненими, ще 11 644 (23% від перевірених) – непридатні до використання