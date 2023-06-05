Джерело: Міністерство внутрішніх справ.

50195 укриттів – це близько 79% від їх загального числа. Із них 4 679 (9% від перевірених) виявилися зачиненими, ще 11 644 (23% від перевірених) – непридатні до використання

У Києві обстежили 2 156 (48%) укриттів. 137 (6% від перевірених) виявилися зачиненими, а 804 (37% від перевірених) – непридатні до використання.

Представники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та місцевої влади продовжують здійснювати перевірку укриттів.