За добу, після запуску в додатку "Київ Цифровий" функції зворотного звʼязку щодо стану укриттів, від киян надійшло більше ніж тисяча скарг.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

Із отриманих скарг – майже половина на те, що укриття зачинені, чверть – що перебувають у неналежному стані, ще чверть – що поблизу немає укриттів.

Мер Києва пояснив, що “Київ Цифровий” оперативно систематизує інформацію і передасть її вже до кінця цього дня в Департамент муніципальної безпеки, райдержадміністраціям міста, та іншим службам, що будуть залучені до перевірок і належного реагування.

Зазначимо, що вчора, 2 червня, у міському додатку “Київ Цифровий” з’явилася офлайн-мапа укриттів, а також можливість повідомити про зачинене або недоступне укриття.

Якщо не вийшло потрапити в укриття, необхідно вибрати його на мапі та натиснути в інформаційній картці “Поскаржитися на укриття”. Відповідальний департамент одразу отримає цю інформацію і зможе виправити ситуацію.

А для того, щоб користуватися мапою укриттів “поза мережею”, користувачам достатньо один раз зайти у застосунок, коли є інтернет. Мапа автоматично завантажиться у фоновому режимі.

В офлайні також можна переглянути розділ “Часті питання”, що містить інформацію про роботу застосунку й життя міста. Щоб дізнатися, до котрої працює транспорт або які мости відкриті для авто, доступ до інтернету більше не потрібен.

Наразі в розділі всіх сервісів доступна “Мапа укриттів”. У налаштуваннях у профілі в розділі “Мапи” користувачі можуть переглянути, який обсяг на пристрої займають мапи та видалити їх за потреби.

У КМДА зазначили, що сервіс продовжать удосконалювати та доповнювати за відгуками користувачів.

Нагадаємо, що вночі 1 червня російські війська здійснили ракетний удар по Києву, вони атакували 10 ракетами. Усі вони були знищені силами ППО.

Під час повітряної тривоги 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка прийшли до укриття у поліклініці Деснянського району, але загинули біля нього. Чоловік однієї з жертв, Ярослав заявив, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом із дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.

Згодом міський голова Києва Віталій Кличко оголосив, що патрульних залучатимуть до контролю роботи укриттів уночі. Зокрема, Кабінет міністрів України під час позачергового засідання затвердив протокольне рішення про перевірку роботи всіх об’єктів цивільного захисту в Україні.

Своєю чергою, правоохоронці Києва розпочали кримінальне провадження через закрите укриття у столиці під час повітряної тривоги, внаслідок чого загинуло троє осіб, зокрема дитина. Провадження розпочато за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.