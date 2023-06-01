Джерело: Київська міська військова адміністрація.
Під час нічного ракетного обстрілу Києва 1 червня загинуло троє осіб. Серед загиблих – жінка, яка намагались заховатись в укритті. Її чоловік, Ярослав, розповів, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом із дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене. У цей момент біля укриття впали уламки збитої ракети, внаслідок чого його дружина загинула.
Очільник КМВА Сергій Попко прокоментував цей інцидент і заявив, що трагедія із загиблими під час ракетного обстрілу – це відповідальність влади на усіх рівнях – від керівника міста до голів району.
“Тому, ніхто – ні я, ні жоден інший керівник найвищої чи найнижчої ланки в цьому місті не мають права знімати із себе відповідальність до завершення слідчих дій. Завдання щодо підготовки, облаштування та перевірки роботи укриттів ставилося неодноразово. Чому воно не було виконане у цьому випадку – розслідують СБУ, прокуратура та національна поліція”, – наголосив начальник КМВА.
Також він нагадав, що смерть дитини і двох жінок сталася внаслідок падіння уламків приблизно о 3:00 у Деснянському районі Києва. Усі вони перебували якраз перед укриттям.
“Що стало причиною трагедії – закриті двері входу в поліклініку, де розташоване укриття, чи фатальних збіг обставин, і люди просто не встигли добігти до сховища – відповіді на це питання дасть слідство. За підсумками якого винні мають бути покарані”, – пояснив Сергій Попко.
Він також зазначив, що доручив, аби увесь процес розслідування був максимально відкритим для ЗМІ і суспільства, тому КМВА, Національна поліція, представники муніципальної охорони та інші силові структури оперативно і достовірно інформуватимуть ЗМІ щодо перебігу слідства.
За дорученням очільника КМВА головам районних державних адміністрацій будуть доведені вказівки: забезпечити роботу укриттів цивільного захисту всіх типів у цілодобовому відкритому режимі; попередити балансоутримувачів щодо особистої відповідальності за недопущення населення до укриттів цивільного захисту; провести перевірки роботи даних об’єктів із залученням Головного управління Національної поліції в м. Києві, Головного управління ДСНС у м. Києві та КО “Муніципальна охорона”.
Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко заявив, що патрульних залучатимуть до контролю роботи укриттів уночі. Зміни в роботі оголосили після того, як троє осіб, зокрема дитина, загинули під час повітряної тривоги, коли йшли до укриття, яке виявилося зачиненим.
- Вночі 1 червня російські окупанти атакували Київ 10 ракетами. Всі вони були знищені силами ППО.
- Мер Києва Віталій Кличко відреагував на інформацію киян про те, що під час сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці укриття були зачиненими.
- Мер Києва Віталій Кличко зауважив, що на даний час неможливо встановити, чи дійсно під час повітряної тривоги у столиці укриття у поліклініці Деснянського району було зачиненим.
- Правоохоронці Києва розпочали кримінальне провадження через закрите укриття у столиці під час повітряної тривоги, внаслідок чого загинуло троє осіб, зокрема дитина. Провадження розпочато за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
- Постійна комісія Київради з питань охорони здоров’я і соціальної політики збереться на термінове засідання. Під час неї порушать питання безпеки і доступу до укриттів у медичних закладах столиці.