Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, коментуючи повідомлення про закрите укриття під час ракетної атаки по Києву 1 червня, заявив, що завдання щодо підготовки, облаштування та перевірки роботи укриттів ставилося неодноразово, і невиконання цього завдання наразі розслідують СБУ, прокуратура та Нацполіція.

Джерело: Київська міська військова адміністрація.

Під час нічного ракетного обстрілу Києва 1 червня загинуло троє осіб. Серед загиблих – жінка, яка намагались заховатись в укритті. Її чоловік, Ярослав, розповів, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом із дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене. У цей момент біля укриття впали уламки збитої ракети, внаслідок чого його дружина загинула.

Очільник КМВА Сергій Попко прокоментував цей інцидент і заявив, що трагедія із загиблими під час ракетного обстрілу – це відповідальність влади на усіх рівнях – від керівника міста до голів району.

“Тому, ніхто – ні я, ні жоден інший керівник найвищої чи найнижчої ланки в цьому місті не мають права знімати із себе відповідальність до завершення слідчих дій. Завдання щодо підготовки, облаштування та перевірки роботи укриттів ставилося неодноразово. Чому воно не було виконане у цьому випадку – розслідують СБУ, прокуратура та національна поліція”, – наголосив начальник КМВА.

Також він нагадав, що смерть дитини і двох жінок сталася внаслідок падіння уламків приблизно о 3:00 у Деснянському районі Києва. Усі вони перебували якраз перед укриттям.

“Що стало причиною трагедії – закриті двері входу в поліклініку, де розташоване укриття, чи фатальних збіг обставин, і люди просто не встигли добігти до сховища – відповіді на це питання дасть слідство. За підсумками якого винні мають бути покарані”, – пояснив Сергій Попко.

Він також зазначив, що доручив, аби увесь процес розслідування був максимально відкритим для ЗМІ і суспільства, тому КМВА, Національна поліція, представники муніципальної охорони та інші силові структури оперативно і достовірно інформуватимуть ЗМІ щодо перебігу слідства.

За дорученням очільника КМВА головам районних державних адміністрацій будуть доведені вказівки: забезпечити роботу укриттів цивільного захисту всіх типів у цілодобовому відкритому режимі; попередити балансоутримувачів щодо особистої відповідальності за недопущення населення до укриттів цивільного захисту; провести перевірки роботи даних об’єктів із залученням Головного управління Національної поліції в м. Києві, Головного управління ДСНС у м. Києві та КО “Муніципальна охорона”.

Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко заявив, що патрульних залучатимуть до контролю роботи укриттів уночі. Зміни в роботі оголосили після того, як троє осіб, зокрема дитина, загинули під час повітряної тривоги, коли йшли до укриття, яке виявилося зачиненим.