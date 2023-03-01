396 депутатів Верховної Ради отримали стовідсоткову надбавку до свого окладу за "інтенсивність праці" протягом січня 2023 року.

Про це йдеться у відповіді апарату Верховної Ради на запит “Української Правди”.

Зазначається, що середня виплата на одного депутата за січень 2023 року склала 48,8 тисячі гривень. Сума містить у собі оклад, 100% надбавки до окладу та варіативні виплати. До прикладу, за почесне звання, за науковий ступінь, кошти на відпустку, лікарняний або службове відрядження.

Найбільші виплати отримали голова парламенту Руслан Стефанчук – 78,9 тисячі гривень та голова комітету ВРУ у закордонних справах Олександр Мережко, який нещодавно балотувався у президенти ПАРЄ – 69,1 тисячі гривень, пише “УП”.

Водночас найменші виплати дісталися депутату з групи “Довіра” Валерію Лунченку – 4,9 тисячі гривень та виключеному з фракції “Слуга народу” Олександру Дубінському – 5 тисяч гривень.

Із 19 депутатів, які не отримали надбавку за “інтенсивність роботи”, 17 взагалі не отримали жодних виплат за січень. Йдеться про позбавлених мандатів нардепів від забороненої “ОПЗЖ”.

Серед них: Ігор Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталія Королевська, Ренат Кузьмін, Віктор Медведчук, Юрій Солод, позафракційний Андрій Деркач, а також кілька нардепів з інших фракцій та груп, зокрема Лариса Білозір, Олесь Довгий, Ольга Стефанишина.

“Позбавлений мандата від “ОПЗЖ” Андрій Аксьонов і Сергій Шахов з групи “Довіра” не отримали зарплати, але отримали компенсацію за невикористану відпустку й відшкодування за відрядження відповідно”, – йдеться в матеріалі.

Загалом на всі виплати депутатам у січні 2023 року виділили 19,4 мільйона гривень – майже удвічі більше ніж торік. Як нагадало видання, тоді з бюджету витратили 10,3 мільйона гривень.