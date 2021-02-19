Майже 90% українців підтримують скорочення кількості народних депутатів у Верховній Раді із 450 до 300.

Про це свідчать результати спільного загальнонаціонального дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і центром соціологічних досліджень SOCIS з 11 по 16 лютого 2021 року.

Соціологи поставили респондентам запитання, як вони ставляться до пропозиції щодо скорочення кількості народних депутатів у ВР.

У результаті 89% опитаних підтримали таку ідею.

Ще 6,5% респондентів висловилися проти скорочення депутатського складу Парламенту.

А 4,5% не змогли відповісти на це запитання.

Варто зазначити, що у Раді зареєстрований законопроєкт № 1017 “Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)”.

Цей документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

У грудні 2019 року Конституційний суд України визнав законопроєкт конституційним. КСУ дійшов висновку, що “зменшення кількості народних депутатів відповідає Основному Закону держави”, тобто Конституції.

У лютому 2020 року Верховна Рада 236 голосами підтримала документ у першому читанні.

Дослідження проводилось по всій території України, окрім окупованих територій АР Крим та Донбасу. Метод збору первинної соціологічної інформації — телефонне інтерв’ю CATI (computer-assisted telephone interviews). Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші за 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Загалом було опитано 3000 респондентів. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) складає +/– 1,8%.