Про це свідчать результати спільного загальнонаціонального дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і центром соціологічних досліджень SOCIS з 11 по 16 лютого 2021 року.
Соціологи поставили респондентам запитання, як вони ставляться до пропозиції щодо скорочення кількості народних депутатів у ВР.
У результаті 89% опитаних підтримали таку ідею.
Ще 6,5% респондентів висловилися проти скорочення депутатського складу Парламенту.
А 4,5% не змогли відповісти на це запитання.
Варто зазначити, що у Раді зареєстрований законопроєкт № 1017 “Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)”.
Цей документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським.
У грудні 2019 року Конституційний суд України визнав законопроєкт конституційним. КСУ дійшов висновку, що “зменшення кількості народних депутатів відповідає Основному Закону держави”, тобто Конституції.
У лютому 2020 року Верховна Рада 236 голосами підтримала документ у першому читанні.
Дослідження проводилось по всій території України, окрім окупованих територій АР Крим та Донбасу. Метод збору первинної соціологічної інформації — телефонне інтерв’ю CATI (computer-assisted telephone interviews). Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші за 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Загалом було опитано 3000 респондентів. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) складає +/– 1,8%.
- У січні цього року парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді остаточно ухвалити президентський законопроєкт про скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300.
- Раніше #Букви розповідали, як заступник голови фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в онлайн-чаті умовляв “слуг” проголосувати за зміни до Конституції щодо скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300.