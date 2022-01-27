Американський актор Маколей Калкін та його дівчина, акторка Бренда Сонг заручилися. Журналістам вдалося сфотографувати кохану актора, на пальці якої красувався перстень з діамантом.

Про це повідомило видання People.

41-річний Маколей Калкін завжди старанно приховував особисте життя. Навіть вагітність обраниці актор не коментував. Пара у стосунках уже 4 роки.

Минулого року у пари народився син, якого назвали Дакотою на честь загиблої сестри Маколея. Тепер з’ясувалося, що актор має намір одружитися. При цьому закохані дуже стримано прокоментували радісну новину.

Крім того, деякі коментарі дали знайомі пари, які побажали зберегти анонімність. Вони запевнили, що справа поступово йде до весілля.