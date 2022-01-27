Про це повідомило видання People.
41-річний Маколей Калкін завжди старанно приховував особисте життя. Навіть вагітність обраниці актор не коментував. Пара у стосунках уже 4 роки.
Минулого року у пари народився син, якого назвали Дакотою на честь загиблої сестри Маколея. Тепер з’ясувалося, що актор має намір одружитися. При цьому закохані дуже стримано прокоментували радісну новину.
Крім того, деякі коментарі дали знайомі пари, які побажали зберегти анонімність. Вони запевнили, що справа поступово йде до весілля.
- 26 серпня один з найуспішніших дітей-акторів в історії Голлівуду Маколей Калкін відсвяткував 40-річчя.
- Раніше Маколей Калкін показав свою захисну маску.