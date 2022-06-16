Сьогодні лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії приїхали до Ірпеня. Після візиту деякі з них висловилися щодо побаченого. Зокрема лідери Німеччини та Франції, які раніше регулярно зв'язувалися з президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення війни в Україні.

Про це повідомляє суспільний мовник Німеччини “ARD” та Bild з посиланням на коментар Олафа Шольца.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про ознаки військових злочинів після “різанини” російськими військами в передмісті Києва в Ірпені. Він засудив “варварство” нападів, які спустошили місто, і високо оцінив мужність мешканців Ірпеня та інших передмість української столиці, де зупинилося просування Росії на Київ.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що цілями російської війни є знищення та захоплення України

“Це багато говорить про російську загарбницьку війну. Ми повинні пам’ятати про це, коли приймаємо рішення”, – сказав Шольц.

Він додав, що “цьому має прийти кінець”. За його словами, допомога Заходу та санкції сприятимуть тому, щоб міжнародна солідарність дала громадянам України можливість відбудувати свою країну.