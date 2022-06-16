Про це повідомляє суспільний мовник Німеччини “ARD” та Bild з посиланням на коментар Олафа Шольца.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про ознаки військових злочинів після “різанини” російськими військами в передмісті Києва в Ірпені. Він засудив “варварство” нападів, які спустошили місто, і високо оцінив мужність мешканців Ірпеня та інших передмість української столиці, де зупинилося просування Росії на Київ.
Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що цілями російської війни є знищення та захоплення України
“Це багато говорить про російську загарбницьку війну. Ми повинні пам’ятати про це, коли приймаємо рішення”, – сказав Шольц.
Він додав, що “цьому має прийти кінець”. За його словами, допомога Заходу та санкції сприятимуть тому, щоб міжнародна солідарність дала громадянам України можливість відбудувати свою країну.
- Нагадаємо, вранці 16 червня до Києва потягом “Укрзалізниці” прибули президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.
- Також президент Румунії Клаус Йоганніс прибув до Києва, куди трохи раніше приїхали президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.
- Раніше повідомлялось, що Олаф Шольц та Емманюель Макрон вже зробили перші заяви у Києві.