Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському додаткову зброю вже найближчими днями.

Про це повідомляє американський телеканал CNN посилаючись на заяву Єлисейського палацу.

Макрон підтвердив, що постачання зброї з Франції “продовжуватимуться та посилюватимуться найближчими днями та тижнями, як і доставлення гуманітарної допомоги”.

Французький президент також зауважив, що заявка України на членство в Європейському Союзі буде “розглянута” під час засідання Європейської ради в червні. Розгляд блоку буде ґрунтуватися на “думці, яку висловила б Європейська комісія, і в дусі, висловленому на саміті у Версалі всіма державами-членами, які заявили, що Україна є частиною європейської сім’ї”.

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Окрім цього, лідери обговорили питання евакуації військовослужбовців із заводу “Азовсталь” у заблокованому Маріуполі, а також “виклик продовольчої безпеки та можливі шляхи дозволу експорту українського зерна, від якого залежить значна частина світу в харчуванні”.

Зазначається, що телефонна розмова двох президентів тривала годину 10 хвилин і була “довгою та змістовною”.