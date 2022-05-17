Про це повідомляє американський телеканал CNN посилаючись на заяву Єлисейського палацу.
Макрон підтвердив, що постачання зброї з Франції “продовжуватимуться та посилюватимуться найближчими днями та тижнями, як і доставлення гуманітарної допомоги”.
Французький президент також зауважив, що заявка України на членство в Європейському Союзі буде “розглянута” під час засідання Європейської ради в червні. Розгляд блоку буде ґрунтуватися на “думці, яку висловила б Європейська комісія, і в дусі, висловленому на саміті у Версалі всіма державами-членами, які заявили, що Україна є частиною європейської сім’ї”.
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Окрім цього, лідери обговорили питання евакуації військовослужбовців із заводу “Азовсталь” у заблокованому Маріуполі, а також “виклик продовольчої безпеки та можливі шляхи дозволу експорту українського зерна, від якого залежить значна частина світу в харчуванні”.
Зазначається, що телефонна розмова двох президентів тривала годину 10 хвилин і була “довгою та змістовною”.
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