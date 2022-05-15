Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні.

Про цю зустріч Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

За результатом зустрічі міністр заявив, що до України прямує зброя та інші засоби підтримки нас у протистоянню російському вторгненню. Разом з тим, українська й американська сторони домовилися про співпрацю у продовольчій сфері.

“Зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні. Більше зброї та іншої підтримки прямує до України. Домовилися разом працювати над тим, щоб український продовольчий експорт дістався споживачів в Африці та Азії”, – заявив міністр закордонних справ України.

Кулеба також наголосив, що вдячний Блінкену за лідерство та непохитну підтримку України.

Зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Берліні. Більше зброї та іншої підтримки прямує до України. Домовилися разом працювати над тим, щоб український продовольчий експорт дістався споживачів в Африці та Азії. Вдячний колезі та США за лідерство і непохитну підтримку. pic.twitter.com/cTtt4KT26S — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 15, 2022

Нагадаємо, що 9 травня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз, який спростить тривалий процес постачання Україні військового обладнання, необхідного для боротьби з РФ. Відповідно до цього документа, Україна може вимагати впорядкованої передачі американської зброї та іншої допомоги у сфері безпеки. США отримають гарантії того, що країна замінить або відшкодує активи пізніше.