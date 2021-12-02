Про це з посиланням на журнал Le Canard enchaîn пише британське видання The Guardian.

Daniel Cole/AP

Невдоволення Макрона викликала поведінка прем’єра після телефонної розмови між ними, яка стосувалася затоплення човна біженців у проливі Ла-Манш у минулу середу. Зокрема,

Джонсон опублікував у Twitter план з п’яти пунктів щодо розв’язання проблеми перетину Ла-Маншу.

“Я досить серйозно поговорив два дні тому з прем’єр-міністром Джонсоном. І я продовжу це робити, як і з усіма іншими країнами і їхніми лідерами. Але мене дивують несерйозні методи… Лідери країн не можуть спілкуватися між собою за допомогою повідомлень у Twitter і списків”, – зауважив минулого тижня Макрон на пресконференції.

Однак у приватному спілкуванні він був більш різким.

“Боджо (Борис Джонсон – ред.) розмовляє зі мною на повну міць, все йде добре, ми обговорюємо справи як дорослі люди, а потім він влаштовує нам складності у вульгарний спосіб. І це завжди один і той самий цирк”, – сказав президент Франції.

Як повідомляється, Макрон додав: “Сумно бачити велику країну, з якою ми могли б зробити величезну кількість речей, під керівництвом клоуна”.

За словами французького лідера, Джонсон шукає козла відпущення за катастрофічні наслідки Brexit.

Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що у протоці Ла-Манш загинули 27 мігрантів, які намагалися дістатися Великої Британії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що він був “шокований і вражений” загибеллю людей, і закликав Францію докласти максимум зусиль, щоб утримати людей від спроб переправи до Британії. За його словами, бандам торговців людьми “буквально сходить з рук вбивство”.

Президент Еммануель Макрон відповів, що Великій Британії необхідно припинити політизувати це питання, а міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін сказав, що на Велику Британію також має бути покладено відповідальність.