Про це з посиланням на журнал Le Canard enchaîn пише британське видання The Guardian.
Daniel Cole/AP
Невдоволення Макрона викликала поведінка прем’єра після телефонної розмови між ними, яка стосувалася затоплення човна біженців у проливі Ла-Манш у минулу середу. Зокрема,
Джонсон опублікував у Twitter план з п’яти пунктів щодо розв’язання проблеми перетину Ла-Маншу.
“Я досить серйозно поговорив два дні тому з прем’єр-міністром Джонсоном. І я продовжу це робити, як і з усіма іншими країнами і їхніми лідерами. Але мене дивують несерйозні методи… Лідери країн не можуть спілкуватися між собою за допомогою повідомлень у Twitter і списків”, – зауважив минулого тижня Макрон на пресконференції.
Однак у приватному спілкуванні він був більш різким.
“Боджо (Борис Джонсон – ред.) розмовляє зі мною на повну міць, все йде добре, ми обговорюємо справи як дорослі люди, а потім він влаштовує нам складності у вульгарний спосіб. І це завжди один і той самий цирк”, – сказав президент Франції.
Як повідомляється, Макрон додав: “Сумно бачити велику країну, з якою ми могли б зробити величезну кількість речей, під керівництвом клоуна”.
За словами французького лідера, Джонсон шукає козла відпущення за катастрофічні наслідки Brexit.
Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що у протоці Ла-Манш загинули 27 мігрантів, які намагалися дістатися Великої Британії.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що він був “шокований і вражений” загибеллю людей, і закликав Францію докласти максимум зусиль, щоб утримати людей від спроб переправи до Британії. За його словами, бандам торговців людьми “буквально сходить з рук вбивство”.
Президент Еммануель Макрон відповів, що Великій Британії необхідно припинити політизувати це питання, а міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін сказав, що на Велику Британію також має бути покладено відповідальність.
- Велика Британія не пускає на свою територію деяких громадян Європейського союзу, не дивлячись на те, що правила Brexit цього не передбачають.
- Через 100 днів після остаточного етапу Brexit показники торгівлі Великої Британії знаходяться в глибокому занепаді, а економіка переживає важку кризу.
- Раніше повідомлялося, що експорт з Великобританії до Європейського союзу впав на 68% у січні, оскільки торгівля була порушена після закінчення перехідного періоду після виходу Великобританії з Європейського союзу.
- Критики впевнені, що уряд Джонсона не висвітлює реальну картину життя британців після Brexit.