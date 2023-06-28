Протести та заворушення спалахнули в Парижі після того, як поліція застрелила 17-річного хлопця, який не зупинився за наказом дорожньої поліції.

Джерело: BBC news

На відео, яке поширюється в соціальних мережах, видно, як поліцейський наставляє пістолет на водія автомобіля і лунає постріл. Хлопець помер від кульових поранень у грудну клітку.

Офіцера, якого звинувачують у стрілянині, затримали за звинуваченням у вбивстві.

Поліція спочатку припустила, що підліток поїхав на своїй машині до них з наміром поранити їх. Але кадри, опубліковані в Інтернеті, розповідають іншу історію.

На ньому видно, як двоє поліцейських намагаються зупинити автомобіль. Один направляє зброю на водія через вікно та стріляє.

Повідомляють, що на відео чутно, як людина каже “тобі застрелять голову”, але незрозуміло, хто це говорить.

Під час стрілянини в машині перебувало ще двоє: один втік, а іншого, також неповнолітнього, затримала поліція.

Стрілянина викликала серію протестів у вівторок ввечері, 27 червня в Нантері, районі на захід від Парижа, де був убитий підліток.

Люди підпалювали автомобілі та сміттєві баки, зруйнували автобусні зупинки. Феєрверки також запустили біля відділку поліції. ОМОН застосував сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників, деякі з яких всю ніч створювали барикади.

Як повідомила влада Парижа, після заворушень було заарештовано 24 людини.

Після смерті підлітка влада відкрила два окремих розслідування: одне щодо можливого вбивства державним службовцем, а інше – щодо того, що водій не зупинив свій автомобіль і ймовірно, була спроба вбити поліцейського.

Начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс сказав, що дії поліцейського “викликають питання”, хоча він припустив, що поліцейський міг відчувати загрозу.

Один з адвокатів наполягає, що це був незаконний захист, заявивши, що на відео “чітко видно, як поліцейський холоднокровно вбиває молодого чоловіка”.

Минулого року у Франції в результаті стрілянини поліцією загинули рекордні 13 людей.