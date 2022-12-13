Про це повідомляє Reuters.
За словами Макрона, є домовленості щодо виведення важкого озброєння з території тимчасово окупованої росіянами ЗАЕС. Французький лідер уточнив, що зараз тривають перемовини про реалізацію цих домовленостей.
“Нам вдалося захистити Чорнобиль, і наша мета – захистити Запоріжжя. Найближчі тижні будуть вирішальними”, – сказав Макрон.
Варто зауважити, що нещодавно міністерство закордонних справ Росії відкинуло пропозицію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) створити демілітаризовану захищену зону навколо Запорізької атомної електростанції.
Більше того, в українському “Енергоатомі” заявили, що російські загарбники завезли на територію Запорізької атомної електростанції декілька реактивних систем залпового вогню “Град” й розмістили їх поруч зі сховищем ядерного палива.
- Співробітників Запорізької атомної електростанції номінували на звання “Людина року з контролю над озброєннями”.