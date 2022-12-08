Про це повідомила пресслужба “Енергоатому”.

“Окупанти готують чергові провокації на Запорізькій АЕС На територію захопленої Запорізької атомної електростанції рашисти вчора завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) “Град”, – зазначили в “Енергоатомі”.

А також додали, що цю зброю окупанти розмістили біля енергоблока № 6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі “захисні споруди” в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки.

В компанії наголосили, що найбільш вірогідна провокація, що готується, – обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, цими системами Град” безпосередньо з майданчика ЗАЕС, користуючись “прикриттям” енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива.

“Звертаємося до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про додаткове розміщення РСЗВ “Град” безпосередньо на майданчику ЗАЕС. І вкотре закликаємо створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повної демілітаризації й деокупації”, – закликали в “Енергоатомі”.

А також нагадали, що із самого початку повномасштабної війни РФ проти України, росіяни розміщують на ЗАЕС особовий склад, військову техніку, зброю і вибухівки.