Про це повідомила пресслужба “Енергоатому”.
“Окупанти готують чергові провокації на Запорізькій АЕС На територію захопленої Запорізької атомної електростанції рашисти вчора завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) “Град”, – зазначили в “Енергоатомі”.
А також додали, що цю зброю окупанти розмістили біля енергоблока № 6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі “захисні споруди” в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки.
В компанії наголосили, що найбільш вірогідна провокація, що готується, – обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, цими системами Град” безпосередньо з майданчика ЗАЕС, користуючись “прикриттям” енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива.
“Звертаємося до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про додаткове розміщення РСЗВ “Град” безпосередньо на майданчику ЗАЕС. І вкотре закликаємо створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повної демілітаризації й деокупації”, – закликали в “Енергоатомі”.
А також нагадали, що із самого початку повномасштабної війни РФ проти України, росіяни розміщують на ЗАЕС особовий склад, військову техніку, зброю і вибухівки.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що агентство сподівається досягти домовленості про створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції до кінця цього року.
- Міжнародне агентство з атомної енергії вирішило посилити свою присутність на всіх українських атомних електростанціях – задля захисту енергетичної інфраструктури України.
- Заступник головного інженера Запорізької атомної електростанції Юрій Чернічук зрадив Україну й почав співпрацювати з російськими загарбниками, його вже звільнено.