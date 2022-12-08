Російські загарбники завезли на територію Запорізької атомної електростанції декілька реактивних систем залпового вогню "Град" й розмістили їх пору зі сховищем ядерного палива.

Про це повідомила пресслужба “Енергоатому”.

“Окупанти готують чергові провокації на Запорізькій АЕС На територію захопленої Запорізької атомної електростанції рашисти вчора завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) “Град”, – зазначили в “Енергоатомі”.

А також додали, що цю зброю окупанти розмістили біля енергоблока № 6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі “захисні споруди” в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки.

В компанії наголосили, що найбільш вірогідна провокація, що готується, – обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, цими системами Град” безпосередньо з майданчика ЗАЕС, користуючись “прикриттям” енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива.

“Звертаємося до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про додаткове розміщення РСЗВ “Град” безпосередньо на майданчику ЗАЕС. І вкотре закликаємо створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повної демілітаризації й деокупації”, – закликали в “Енергоатомі”.

А також нагадали, що із самого початку повномасштабної війни РФ проти України, росіяни розміщують на ЗАЕС особовий склад, військову техніку, зброю і вибухівки.