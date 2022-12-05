Міністерство закордонних справ Росії відкинуло пропозицію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) створити демілітаризовану захищену зону навколо Запорізької атомної електростанції.

Цитує Захарову CNN.

Речниця російського МЗС Марія Захарова відповіла на запитання російського інформаційного агентства про статус заводу, який з початку березня окупований російськими військами.

Інформаційне агентство запитало: “Глава МАГАТЕ Рафаель. Гроссі заявив, що експерти близькі до прийнятної домовленості між Україною та Росією про створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Як ви прокоментуєте цю заяву? Чи можлива передача контролю над ЗАЕС третій стороні? Чи очікується візит глави МАГАТЕ Гроссі до Росії?”

Захарова заперечила наміри створення демілітаризованої зони, заявивши, що Запорізька АЕС мовбито знаходиться на території РФ і контролюється Росією.

“Ні про який вихід Запорізької АЕС з-під контролю Росії чи передачу контролю над нею якійсь «третій стороні» не може бути й мови. Станція розташована на території Росії і повністю контролюється Росією. Ми виходимо з того, що тільки ми здатні забезпечити фізичну та ядерну безпеку ЗАЕС”.