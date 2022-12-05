Цитує Захарову CNN.
Речниця російського МЗС Марія Захарова відповіла на запитання російського інформаційного агентства про статус заводу, який з початку березня окупований російськими військами.
Інформаційне агентство запитало: “Глава МАГАТЕ Рафаель. Гроссі заявив, що експерти близькі до прийнятної домовленості між Україною та Росією про створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Як ви прокоментуєте цю заяву? Чи можлива передача контролю над ЗАЕС третій стороні? Чи очікується візит глави МАГАТЕ Гроссі до Росії?”
Захарова заперечила наміри створення демілітаризованої зони, заявивши, що Запорізька АЕС мовбито знаходиться на території РФ і контролюється Росією.
“Ні про який вихід Запорізької АЕС з-під контролю Росії чи передачу контролю над нею якійсь «третій стороні» не може бути й мови. Станція розташована на території Росії і повністю контролюється Росією. Ми виходимо з того, що тільки ми здатні забезпечити фізичну та ядерну безпеку ЗАЕС”.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що агентство сподівається досягти домовленості про створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції до кінця цього року.
- На думку Пентагону, обстріли ЗАЕС “демонструють готовність Росії підвищити ризик ядерного інциденту”. Судячи з того, наскільки близько до Запорізької атомної електростанції Росія веде обстріли, Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу на території України.
- Заступник головного інженера Запорізької атомної електростанції Юрій Чернічук зрадив Україну й почав співпрацювати з російськими загарбниками, його вже звільнено.