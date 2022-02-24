Президент Франції Емманюель Макрон "незабаром" звернеться до нації щодо ситуації в Україні.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як повідомляє Єлисейський палац, президент Франції Емманюель Макрон має намір “незабаром” звернутися до нації щодо ситуації в Україні. Окрім цього, президент Франції скликає екстрене засідання Ради національної оборони Франції 24 лютого.

Під час кліпу чути, як Макрон говорить, що розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським у четвер вранці.

“Звичайно, сьогодні вранці він описав мені ситуацію тотальної війни, вимагаючи нашої солідарності, європейської та міжнародної координації, ініціатив щодо Росії”, – сказав Макрон на зустрічі.

Він додав, що знову поговорить із Зеленським у четвер після засідання Ради національної оборони.

Президент Франції зауважив учасникам, що зустріч була скликана для того, щоб “спланувати всі короткострокові дії, які ми маємо вжити, а також ініціативи на європейському та міжнародному рівнях”.

Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія повинна “негайно” припинити військові операції в Україні.