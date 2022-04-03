Про це український виконавець повідомив в Instagram.
Вже з 3 квітня співак вирушає на військові навчання. За його словами, ще місяць тому він тримав у руках лише мікрофон, але наразі вчитиметься застосовувати зброю.
“З завтрашнього дня починаю навчання. Хто б міг собі уявити. Ще місяць тому єдине, що було в мене в руках, – це мікрофон. Часи змінюються”, – зазначив співак.
Він також закликав своїх підписників поділитись планами на Перемогу, розповісти у кого є які ідеї.
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