Заступниця міністра оборони Ганна Маляр переконана, що "хороші росіяни" – це ще один пропагандистський інструмент для противників санкцій проти РФ та визнання її країною-терористкою. Вона закликала не застосовувати такі наративи в українському інформаційному просторі.

Про це Маляр зазначила у Telegram.

Вона наголосила, що пропагандистська зброя так само вражає як ракети і використовуються вони паралельно — підсилюючи одна одну. Заступниця міністра зазначила, що “вони справді можуть бути хорошими, але їх однозначно використовують проти нас. Це наживка – як черв’ячок на рибальському гачку”.

За словами Маляр, такий наратив приносить велику користь авторитарному російському режиму, оскільки саме їх існування ніби ставить під сумнів тоталітарної влади.

“Вже для противників санкцій та визнання Росії країною-терористом є добрий аргумент – там же є притомні відомі люди, лідери думок, давайте через них змінювати Росію та росіян”, – пояснла вона.

Окрім цього, Маляр зауважила, що, використовуючи “хороших росіян” в інформаційному просторі можуть пізніше запустити виправдання війні: “боярє царя ввели в оману або якусь іншу маячню, не має значення, яку”.