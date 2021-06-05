Міністр юстиції України Денис Малюська у прямому ефірі визнав, що президентський законопроєкт про олігархів спрямований проти лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка.

Про це він заявив у п’ятницю, 4 червня, в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

Зокрема, Малюська зазначив, що бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко потрапляють до реєстру олігархів, передбаченого президентським законопроєктом про деолігархізацію, оскільки вони відповідають критеріям.

“Партнери пана Коломойського, офіційні, у Верховній Раді є, і він не один, тому пан Коломойський точно потрапляє (до реєстру олігархів, – ред.). “Європейська солідарність” усвідомлює, що їхній лідер (Петро Порошенко, – ред.) теж автоматично потрапляє до реєстру, і це теж зрозуміло”, – заявив Малюська.

Водночас цю заяву прокоментувала народна депутатка від “ЄС” Ірина Геращенко.

“Міністр юстиції Малюська, замість того, щоб проводити розбірливу юридичну експертизу урядових та й президентських законопроєктів на відповідність нормам ЄС, віддаляє українську правову систему від європейської й від здорового глузду”, – написала Геращенко у Facebook.

Вона зазначила, що вчора Малюська визнав, що так званий закон про олігархів спрямований проти Петра Порошенка.

“Забувши про презумпцію невинуватості, суди й антимонопольний комітет, вже видав на-гора вердикт. Нав’язуючи суспільству думку, що не монополія в енергосекторі, не доїння державного бюджету, а опозиційність до Банкової визначають статус олігарха”, – написала Геращенко.

Нардепка припустила, що Зеленський збирається балотуватися на другий термін, саме тому вирішив за допомогою закону про олігархів “зачистити конкурентне середовище”.

Також Геращенко прокоментувала заяву президента Зеленського щодо винесення на референдум питання про статус олігарха.

“Краще винесіть на референдум питання, чи готові ми в Україні будувати Білорусь, бо Лукашенко теж колись прийшов на один термін, на гаслах боротьби з корупцією. І вже 27 років бореться з “ворогами”, – підсумувала Геращенко.

Законопроєкт про олігархів

Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський запропонував РНБО розробити законопроєкт щодо “статусу олігарха”.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що при розробці “закону про олігархів” апарат Ради національної безпеки та оборони (РНБО) виходить із того, що до цієї категорії в Україні можна “з впевненістю віднести” 13 осіб.

20 травня Зеленський на своїй підсумковий пресконференції відмовився називати ці 13 прізвищ, але розповів про критерії визначення олігарха. Водночас глава держави заявив, що людина, яку зарахують до “статусу олігарха”, не зможе бути депутатом Верховної Ради.