Про це він повідомив в інтерв’ю Яніні Соколовій в етері “5 каналу”.
За словами Білецького, ті люди, що наразі перебувають на позиціях, залишатимуться на них до останнього.
“Ті хто залишився, будуть стояти на позиціях до кінця. Азов не ставив перед собою іншого вибору”, — сказав Білецький.
Він також наголосив, що окрім “людського фактора” також існує “фактор зброї”. Захисники, які захищали та захищають Маріуполь, не були озброєні належним чином. Водночас існують потреби продовольства та питної води, але найголовніша проблема — це зброя. Білецький додав, що Маріуполь не був готовий відіграти роль міста-фортеці та не отримував додаткового озброєння.
“Треба розуміти, що зараз воюють не копіями, і крім людського фактора існує ще фактор зброї. Там справді надзвичайно складна ситуація з продовольством, питною водою, але найбільша проблема це озброєння. Тому що скільки б не говорили зворотне, місто не готувалося як місто-фортеця. Туди не завозили додаткового озброєння. Важке озброєння, протитанкове озброєння, з ним є доволі важка ситуація”, — констатував Білецький.
Він припускає, що українська влада не була певна того, що почнеться повномасштабна війна. Також не були готові до того, що так швидко відбудеться окупація Херсона. Маріуполь мав бути одним з форпостів на шляху до фронту. Проте він не мав бути оточеним.
“Можливо не вірили до кінця, що буде повномасштабна війна. Охоплення Маріуполя через ООС вважалося неможливим. Це правда. Українські війська стоять. Лінія ніде не була прорвана. Можливо не розуміли, що буде така швидка здача Херсона й російські війська вийдуть з Криму, фактично з тилу в Бердянськ і Маріуполь. Планувалося, що Маріуполь буде одним з основних форпостів на лінії фронту, але не планувалося, що він опиниться в оточенні”, — ствердив Білецький.
За словами Білецького воювати є кому, однак нічим.
“Це призводить до того, що є найкращі люди країни, найкращі бійці, а от чим битися…з цим у них вже є великі проблеми”, — резюмував Білецький.
📌 Наразі в Маріуполі є проблеми з продовольством і питною водою, але найбільша проблема – з озброєнням.
📌 Місто не готувалося як місто-фортеця – не завозилися додаткові боєкомплекти та важке озброєння. pic.twitter.com/AdM4rxWAMY
— Букви (@Bykvu) April 16, 2022
- Нагадаємо, що радник голови Офісу президента України Олексій Арестович підтвердив, що частина 36-ої окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ ім. контрадмірала М. Білинського потрапила у російський полон, після спроби прориву з оточеного Маріуполя.
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- Раніше на сторінці 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського з’явився допис, в якому стверджується, що морпіхи – вже на межі, без зброї, їжі та води, велика кількість поранених і загиблих – і сьогодні, мабуть, відбудеться їх останній бій.
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