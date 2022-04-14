Наразі мешканців Маріуполя не випускають з міста, тіла загиблих російські військові намагаються спалити в крематорії в Харцизьку чи закопати у братських могилах, а днями окупанти розпорошили у місті невідому отруту. Мер Маріуполя Вадим Бойченко поспілкувавшись з журналістами, відповів на бентежні питання.

Деталі він повідомив в інтерв’ю для “Цензор.НЕТ”.

Бойченко підтвердив застосування у Маріуполі хімічної зброї та зазначив, що отримав цю інформацію від ЗСУ. За його словами, у місто зайшов безпілотник, який скинув отруту. Через неї постраждали українські військові, які тримають оборону Маріуполя. Троє з них зазнали ушкоджень різного ступеня. Він додав, що така атака — це спроба росіян дізнатися, як можна вбити військових, які вже 48 днів тримають оборону. Адже ні кадирівцям, ні іншим спецпризначенцям цього не вдалося.

Мер зауважив, що евакуювати мешканців міста було важко. Адже інформація від міністерства оборони РФ, що евакуація можлива, що діє режим тиші, насправді є обманом.

“І от, щоб ви розуміли, ми. І я спілкуюсь з нашими оборонцями, я кажу, щоб вони відкривали місто для евакуації, а в цей час росіяни вриваються в Маріуполь. І як я в цей момент виглядаю перед нашими військовими?” — запитав Бойченко.

За його словами, наразі евакуаційна місія тримається на коридорі Бердянськ-Запоріжжя. Він наголосив, що коли українська сторона чекала режиму тиші, росіяни натомість нищили рятівні автобуси. Спочатку їх було 100, аж доки до 10 березня окупанти не зруйнували всі.

Загалом врятувалось 250-270 тисяч осіб, однак в місті все одно залишається близько 120 тисяч. Водночас більше ніж 10 тисяч вже загинули.

Водночас залишається шанс залишити місто. Однак в останні 4 доби стало складно це робити. Російські війська закрили місто, а у вівторок проводять “зачистку”. Вони збирають тіла загиблих маріупольців, аби приховати ці злочини.

До цього долучились колабораціоністи, вони допомагають окупаційним військам. Людей ховають у братських могилах, підігнали мобільні крематорії. Але тіл так багато, що вони сьогодні ще знайшли третій варіант — у вантажних фурах тіла везуть до Харцизька, щоб там спалити у великому крематорії.

Російські війська зруйнували місто повністю, особливо центрально частину. Внаслідок окупації зруйновано 90% інфраструктури, 60% з прямим влученням артилерії або авіації, 40% вже неможливо відновити.

“Отака сумна статистика і до неї хочу додати, що є ще примусова депортація. І сьогодні вже верифіковані списки цих людей — 33,5 тисячі депортовані до РФ чи так званої ДНР”, — констатував Бойченко.

Люди живуть там, де й жили – у бомбосховищах та підвалах будинків, які зруйнували. Проте, є декілька будівель, які лишились цілими, але їх дуже мало. Тому люди виходять до околиць.

“Ті гуманітарні конвої, які ми хотіли довезти, вони у нас забирали й ці покидьки вже роздавали допомогу від РФ чи так званої ДНР. Воду теж складно дістати, люди беруть її в річці. В місті ще працюють дві лікарні, які частково зруйновані, але там знаходяться мешканці міста з різного роду ушкодженнями”, — акцентував Бойченко.

Також за словами мера колабораціоністи планували захоплення влади у місті ще з 2014 року. Тодішній мер Юрій Котлубей пішов на тиждень на лікарняний, вони хотіли змінити секретаріат міськради. Однак їм цього не вдалось, Маріуполь лишився українським і Збройні сили його повернули нашій держав.

“На жаль, на виборах у 2020 році вони отримали реванш — вони придбали франшизу у партії ОПЗЖ і в міськраду пройшли 19 їхніх депутатів”, — ствердив Бойченко.

Росія сформувала свої плани щодо Маріуполя ще на початку війни та хотіла швидко захопити місто, але українські захисники його мужньо захищають.