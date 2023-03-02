Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Ярмарок відбудеться з 6 по 9 березня в місті Болонья, Італія. Організатори ярмарку безплатно надали місце та обладнання для українського стенда (48 м²), щоб знову підтримати Україну, як і минулого року, коли Болонський ярмарок дитячої книги одним з перших оголосив про підтримку України та не допустив до участі в ярмарку Росію.

Зазначимо, що Болонський ярмарок дитячої книги — один з провідних книжкових ярмарків світу і найбільший, присвячений дитячій книзі. Відтак, на ярмарок з’їжджаються близько 1400 учасників, а кількість професійних відвідувачів сягає 30 тисяч осіб.

У відомстві розповіли, що цього року український стенд на цьому важливому для видавців ярмарку став можливий завдяки спільним зусиллям Українського інституту книги, Болонського ярмарку дитячої книги, Посольства України в Італії, Генерального консульства України в Мілані та благодійного проєкту “Мамо, я бачу війну”.

Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль пояснила, що слоган українського стенда — “Мамо, я бачу війну”, яким з нами поділився однойменний благодійний проєкт, який з перших днів повномасштабного вторгнення розпочав діяльність та зібрав понад 15 тисяч дитячих малюнків.

Дизайнерки Софія Гупаловська та Дарія Біла у партнерстві та за матеріалами проєкту “Мамо, я бачу війну” розробили на основі дитячих малюнків візуальну концепцію стенда, щоб донести до відвідувачів ярмарку те, що українські діти вже рік бачать те, чого не повинні бачити й представити дитячу літературу, написану під час повномасштабної війни Росії проти України.

“Нашим стендом ми закликаємо іноземних видавців перекладати й видавати українські книги. Так вони зможуть допомогти мільйонам людей пізнати справжню цінність життя, а мільйонам дітей — побороти страх, зменшити біль втрати та подолати жахіття війни”, — коментує концепцію стенда України на Болонському ярмарку дитячої книги директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

За даними Мінкульту, серед учасників українського стенда 22 видавництва: “Видавництво “Ковчег Україна”, “Видавництво “Крокус”, видавництво “Моя книжкова полиця”, Видавництво “ЯСЛАВ”, “Видавництво Старого Лева”, “Видавництво “Артбукс”, “Юнісофт”, “Видавництво “Віват”, “Агенція “ІРІО”, “Каламар”, “Видавництво АССА”, “Видавництво “Книги – ХХІ”, ТМ Чорні вівці, видавництво “Ранок”, видавництво “Навчальна книга — Богдан”, “ЯКАБУ ПАБЛІШИНГ”, видавництво “Саміт-книга”, Національний Центр “Мала академія наук України”, “Час майстрів”, ФОП Полонік Т.В., ФОП Наконечна Таїсія Вікторівна, видавництво “Ірбіс Комікси”, шведсько-українське видавництво “Tianachu”.

Також у відомстві нагадали, що в Італії станом на сьогодні перебуває понад 153 тисячі українців, які були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення Росії.