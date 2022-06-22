У Маріуполі російські загарбники змінили схему контролю за пересуванням містом через недостатню кількість військових та техніки.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Армія РФ демонтувала стаціонарні блокпости та залишили лише контрольні пункти біля мостів. До того ж, частіше став здійснюватися контроль саме мобільними групами, які раптово з’являються у різних районах міста.

“Зміна тактики пов’язана з виведенням більшості військового залишку окупантів з міста на інші ділянки фронту. Звичайна нестача ресурсу”, – зазначив Петро Андрющенко.

Зокрема, другий день поспіль великі колони російської техніки покидають Маріуполь та рухаються у напрямку Бердянськ-Пологи.

Настрої серед військових армії РФ не такі оптимістичні, як заяви їхньої пропагандистської влади. Вони не хочуть продовжувати участі у повномасштабній війні Росії проти України.

Дедалі частішими стають розмови про бажання здатися у полон. Проте через погрози офіцерів та керівництва все це залишається лише на рівні розмов.