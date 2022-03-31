Про це він повідомив в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

За словами Дениса Прокопенка, російська армія зазнала невдачі у захопленні Київського напрямку зі столицею, тому вони вирішили атакувати зі Сходу. Ворог сконцентрує основні сили на Донецькому та Луганському напрямках. На його думку, одна з цілей окупантів полягає у зачистці Маріуполя.

Наразі орієнтовний склад російських військових в околицях становить близько 14 тисяч осіб. Кількість українських бійців менша через певні складнощі, проте вони готові до бою та навіть вдаються до контратак.

“Ми очікуємо, що найближчим часом ворог стягуватиме колосальну кількість сил та засобів на напрямок Донбасу”, – зазначив Денис Прокопенко. “Ми розуміємо, що найближчі кілька днів нам буде ще складніше, проте наші солдати не опускають руки та воюватимуть до останнього”.

Командир “Азова” переконаний, що операція з деблокади міста можлива. Керівництво планує та організовує її, проте треба “вдатися у проблематику”.