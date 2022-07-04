Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Жителі Маріуполя змушені вранці долати кілометри, щоб зайняти черги у пунктах набору води. Цивільні намагаються знайти її скрізь. Зокрема набирають воду з каналізаційних колодязів, де вона з’явилася після експериментів з водопостачанням.

У місті вода мінімально допустимої якості – недоступна. Жителі міста потребують термінового зовнішнього втручання для подолання водної кризи.

Раніше окупанти звітували, що нібито під’єднали до водопостачання понад 500 будинків. Утім, це суттєво не виправило ситуацію з браком води.

У Маріуполі триває одна з найбільших гуманітарних катастроф. У заблокованому місті залишаються понад 100 тисяч цивільних. Маріупольцям загрожують екологічна катастрофа та спалах інфекційних хвороб.