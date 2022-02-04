Про це йдеться в офіційній заяві проєкту.
Продаж активів означає для компанії Марка Цукерберга завершення спроб створити власну криптовалюту в рамках Meta і Facebook.
Американський підприємець і його команда протягом декількох років намагалися запустити цей проєкт. Але вони зіткнулися з недовірою з боку регулятора.
У США представники Федеральної резервної системи чинили тиск на Silvergate. У листопаді 2021 року регулятор заявив, що об’єднання емітента з корпорацією призведе до надмірної концентрації економічної влади.
На тлі проблем Diem позбувся партнерів. Серед них-PayPal, Visa, Mastercard, eBay. Всі вони відмовилися від співпраці.
Також з проєкту вийшов Девід Маркус, керівник платіжного підрозділу Meta. Він займався розвитком цифрового гаманця Novi, а також захищав проєкт перед американським Сенатом.
Нагадаємо, материнська компанія Facebook, Meta, на нічних торгах втратила майже 200 мільярдів доларів після публікації квартальних результатів. Meta не змогла виправдати прогнозів прибутковості та кількості активних користувачів.
- Опитування Yahoo Finance визнало Facebook/Meta найгіршою компанією 2021 року у зв’язку з численними скандалами.
- Facebook запроваджує професійний режим для профілів, створивши можливість для творців скористатися перевагами додаткових інструментів монетизації. Новий режим також надає творцям доступ до функцій, які допомагають відстежувати зростання їх аудиторії, що раніше було доступне лише у Pages.
- Компанія Meta (раніше – Facebook) пропонує користувачам надсилати їм інтимні фото у разі побоювання щодо поширення таких світлин іншими користувачами без їх дозволу.