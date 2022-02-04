Meta продала Diem Association. Активи та інтелектуальна власність перейшла від компанії Марка Цукерберга до американського банку Silvergate. Сума угоди – $200 млн. Раніше Каліфорнійський банк Silvergate Capital виступав емітентом (фізична чи юридична особа, яка випускає будь-які грошові активи від свого імені - ред) криптовалюти Diem.

Про це йдеться в офіційній заяві проєкту.

Продаж активів означає для компанії Марка Цукерберга завершення спроб створити власну криптовалюту в рамках Meta і Facebook.

Американський підприємець і його команда протягом декількох років намагалися запустити цей проєкт. Але вони зіткнулися з недовірою з боку регулятора.

У США представники Федеральної резервної системи чинили тиск на Silvergate. У листопаді 2021 року регулятор заявив, що об’єднання емітента з корпорацією призведе до надмірної концентрації економічної влади.

На тлі проблем Diem позбувся партнерів. Серед них-PayPal, Visa, Mastercard, eBay. Всі вони відмовилися від співпраці.

Також з проєкту вийшов Девід Маркус, керівник платіжного підрозділу Meta. Він займався розвитком цифрового гаманця Novi, а також захищав проєкт перед американським Сенатом.

Нагадаємо, материнська компанія Facebook, Meta, на нічних торгах втратила майже 200 мільярдів доларів після публікації квартальних результатів. Meta не змогла виправдати прогнозів прибутковості та кількості активних користувачів.