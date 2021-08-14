Про це повідомляє видання Science Alert.
21 липня марсохід Perseverance розпочав пошук ознак давнього життя на Марсі.
Минулого тижня він вперше просвердлив невеликий отвір розміром з палець, аби зібрати зразки ґрунту. Але трубка, яку марсохід напередодні опустив в отвір, так і залишилася пустою.
На думку представників місії, які спостерігають за Perseverance, марсіанська порода могла перетворитися в пил чи “розсипатись на мілкі фрагменти”. За їх словами, матеріал не був цупким.
Тепер марсохід мають відправити в інших регіон, піщану область Seitah, де він має взяти зразки інших порід.
На їх думку, невдала спроба отримати зразки ґрунту – не технічна проблема, оскільки Perseverance робив все, як те передбачав алгоритм. Він використав спеціальний абразивний інструмент для видалення пилу на дні озера, в якому могло існувати життя.
Нагадаємо, у лютому четвертий марсохід NASA Perseverance прибув на Марс. Всередині ровера було розміщено гелікоптер Ingenuity. Він використовується для вивчення можливостей гвинтокрилих літальних апаратів в розрідженій атмосфері Марса. Також Ingenuity потрібний для здійснення аерофотозйомки місцевості для визначення потенційних цілей марсохода та для вивчення важкодоступних ділянок планети.
- Безпілотний гелікоптер Ingenuity успішно здійснив свій перший політ на Марсі у квітні.
- В травні NASA опублікувало відеоролик і аудіозапис з польотом вертольота Ingenuity над поверхнею Марса.
- Вертоліт Ingenuity зробив дев’ятий політ над поверхнею Марса. Він був найдовшим з усіх виконаних раніше.