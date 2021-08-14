Марсохід NASA Perseverance не зміг зібрати зразки ґрунту з Червоної планети. Це була його перша спроба.

Про це повідомляє видання Science Alert.

21 липня марсохід Perseverance розпочав пошук ознак давнього життя на Марсі.

Минулого тижня він вперше просвердлив невеликий отвір розміром з палець, аби зібрати зразки ґрунту. Але трубка, яку марсохід напередодні опустив в отвір, так і залишилася пустою.

На думку представників місії, які спостерігають за Perseverance, марсіанська порода могла перетворитися в пил чи “розсипатись на мілкі фрагменти”. За їх словами, матеріал не був цупким.

Тепер марсохід мають відправити в інших регіон, піщану область Seitah, де він має взяти зразки інших порід.

На їх думку, невдала спроба отримати зразки ґрунту – не технічна проблема, оскільки Perseverance робив все, як те передбачав алгоритм. Він використав спеціальний абразивний інструмент для видалення пилу на дні озера, в якому могло існувати життя.

Нагадаємо, у лютому четвертий марсохід NASA Perseverance прибув на Марс. Всередині ровера було розміщено гелікоптер Ingenuity. Він використовується для вивчення можливостей гвинтокрилих літальних апаратів в розрідженій атмосфері Марса. Також Ingenuity потрібний для здійснення аерофотозйомки місцевості для визначення потенційних цілей марсохода та для вивчення важкодоступних ділянок планети.

Безпілотний гелікоптер Ingenuity успішно здійснив свій перший політ на Марсі у квітні.

В травні NASA опублікувало відеоролик і аудіозапис з польотом вертольота Ingenuity над поверхнею Марса.