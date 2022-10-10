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Наслідки ранкових обстрілів Києва: фоторепортаж з парку Шевченка // 9 фото

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зауважив, що внаслідок російської атаки пошкоджені заклади культури та освіти у центрі міста.

“Центр міста. Заклади культури та освіти. Національний університет Шевченка, музей Ханенків, музей ім. Т. Шевченка, парк ім. Т. Шевченка”, – написав він.

Зокрема російська ракета поцілила прямо у дитячий майданчик. На місці вибуху утворилася величезна вирва завглибшки у декілька метрів.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що росіяни — боягузи, що воюють з дитячими майданчиками, дітьми та людьми. За його словами, це ще один сигнал цивілізованому світу, що російське питання має бути вирішене силою.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський у зв’язку з масованими ракетними обстрілами українських міст констатував, що Україна воює з країною-терористом. Але наголосив, що наша держава вистоїть.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що обстріли російських окупантів не похитнуть рішучість України та союзників.





Наслідки ранкових обстрілів Києва: фоторепортаж з парку Шевченка // 9 фото

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував “жахливі та невибіркові атаки РФ на цивільну інфраструктуру в Україні”.

Європейські союзники рішуче засудили російські авіаудари, яких завдано по Києву та інших великих українських містах вранці 10 жовтня. Так, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель зазначив, що він “глибоко шокований нападами Росії на цивільних у Києві та інших містах України”. Він наголосив, що таким вчинкам – не місце в 21 столітті.

“Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка з боку ЄС — уже в дорозі”, — написав Боррель у Twitter.

Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що “бомбардування Києва та цивільних об’єктів у багатьох інших містах є осудним актом з боку Росії”.

“Ця неприпустима ескалація насильства зміцнює рішучість Бельгії підтримувати народ України та його відважну боротьбу за вільну та суверенну націю”, – додав він.