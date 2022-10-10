Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про термінове скликання Групи семи у зв'язку із сьогоднішніми російськими атаками.

Про це президент повідомив у Twitter.

На запланованому засіданні Групи Семи Володимир Зеленський виступить із повідомленням про теракти Росії проти мирного населення.

“Домовилися з Олафом Шольцом, канцлером Німеччини, яка головує у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури”, – повідомив Зеленський.

Також президент України переговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Лідери країн обговорили посилення української ППО, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції та посилення тиску на РФ.

“Франція – пліч-о-пліч з Україною”, – запевнив Зеленський.

Володимир Зеленський також переговорив з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

“Подякував за рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Обговорили подальші спільні кроки в ООН та на інших міжнародних майданчиках”, – написав президент України.