Про це президент повідомив у Twitter.
На запланованому засіданні Групи Семи Володимир Зеленський виступить із повідомленням про теракти Росії проти мирного населення.
“Домовилися з Олафом Шольцом, канцлером Німеччини, яка головує у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури”, – повідомив Зеленський.
Також президент України переговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Лідери країн обговорили посилення української ППО, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції та посилення тиску на РФ.
“Франція – пліч-о-пліч з Україною”, – запевнив Зеленський.
Володимир Зеленський також переговорив з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.
“Подякував за рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Обговорили подальші спільні кроки в ООН та на інших міжнародних майданчиках”, – написав президент України.
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