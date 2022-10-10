Про це міністр написав у Twitter.
“Обстрілюючи Київ та Запоріжжя, Росія показує своє боягузтво і справжню природу терористичної держави. Необхідні додаткові поставки зброї для України, щоб зупинити цю війну і Росію”, — написав Рінкевичс.
Окупанти завдали масованих ударів по Україні. Вони цілили по об’єктах критичної інфраструктури майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.
Країна-терорист Російська Федерація випустила 75 ракет по Україні. 41 з них вдалося збити силами ППО.
- 10 жовтня близько 8:25 під час повітряної тривоги у Києві пролунала низка вибухів.
- Зранку 10 жовтня у низці міст України пролунали вибухи. Серед них Хмельницький, Житомир, Дніпро та Львів.
- Близько 09:59 у Харкові пролунали вибухи. Ще вибухи сталися у Конотопі (Сумська область).
- 10 жовтня під масований обстріл потрапила Івано-Франківська область. Ще вибухи було чутно у Львівській області та Кривому Розі.
- Близько 8:25 під час повітряної тривоги у Шевченківському районі столиці пролунала низка вибухів. Згодом вибухи пролунали і на Лівому березі столиці.
- В Одесі близько 10:30 сталися кілька вибухів. У місті працюють сили ППО.
- У Київській області над Бучанською міською територіальною громадою збито 6 ракет.
- Близько 11:08 у Рівненській області було чутно вибухи.