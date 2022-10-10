Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс після ранкових обстрілів України закликав збільшити постачання зброї ЗСУ.

Про це міністр написав у Twitter.

“Обстрілюючи Київ та Запоріжжя, Росія показує своє боягузтво і справжню природу терористичної держави. Необхідні додаткові поставки зброї для України, щоб зупинити цю війну і Росію”, — написав Рінкевичс.

Окупанти завдали масованих ударів по Україні. Вони цілили по об’єктах критичної інфраструктури майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.