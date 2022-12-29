Вранці 29 грудня російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині, Харківщині. Є влучання та пошкодження унаслідок падіння уламків російських ракет. Не обійшлось і без постраждалих.

Про це повідомляють #Букви.

Повітряна тривога в Україні лунала від 6 ранку. В “ОК “Південь” попередили про ракетоносії у Чорному морі та активність стратегічної авіації РФ. Вже близько 8 ранку росіяни почали запуск ракет по території України.

Київ та Київська область

За даними КМВА, під час сьогоднішнього обстрілу у небі над Києвом було зафіксовано 16 ворожих ракет. Всі вони були знищені українською ППО.

Водночас уламки російських ракет завдали руйнувань у трьох районах столиці – Дарницькому, Голосіївському та Печерському. Відомо, що пошкоджено три приватних будинки й автомобіль, промислове підприємство та дитячий майданчик відповідно.

Відомо також про трьох постраждалих осіб, серед яких, за даними мера Києва Віталія Кличка, 14-річна дівчинка. Всіх ушпиталили.

Попри те, що всі ворожі ракети було знищено, Кличко попередив жителів столиці про можливі перебої з електроенергією.

Також відпрацювало ППО і в Київській області, про що повідомив очільник регіону Олексій Кулеба.

Харківська область

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, в області під час ракетної атаки зафіксовано 4 прильоти. Окупанти вдарили по Немишлянському та Основ’янському районах Харкова. Найімовірніше – били ракетами типу С-300.

“Під прицілом – критична інфраструктура. На місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється”, – повідомив Синєгубов.

Одеська область

У небі над Одещиною, за даними очільника місцевої ОВА Максима Марченка, було збито 21 російську ракету.

Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок, обійшлось без постраждалих.

“На жаль внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби на місцях і працюють”, – наголосив Марченко.

Львівська область

Пролунали вибухи під час повітряної тривоги і на Львівщині. Зокрема, як повідомив голова Львівської ОВА, над областю відпрацювала ППО.

Про прильоти не повідомлялось, однак у Львові без електроенергії залишилось 90% міста, повідомив мер Андрій Садовий.

Івано-Франківська область

Вибухів у регіоні не зафіксовано, однак одна з ворожих ракет вилучила у приватний будинок одного зі сіл області, повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

“Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає. Цинізму росіян немає меж”, – написав він опублікувавши фото ракети у будинку.

В інших регіонах, зокрема на Полтавщині, Сумщині, Миколаївщині, відпрацювала ППО.