Про це повідомляють #Букви.
Повітряна тривога в Україні лунала від 6 ранку. В “ОК “Південь” попередили про ракетоносії у Чорному морі та активність стратегічної авіації РФ. Вже близько 8 ранку росіяни почали запуск ракет по території України.
Київ та Київська область
За даними КМВА, під час сьогоднішнього обстрілу у небі над Києвом було зафіксовано 16 ворожих ракет. Всі вони були знищені українською ППО.
Водночас уламки російських ракет завдали руйнувань у трьох районах столиці – Дарницькому, Голосіївському та Печерському. Відомо, що пошкоджено три приватних будинки й автомобіль, промислове підприємство та дитячий майданчик відповідно.
Відомо також про трьох постраждалих осіб, серед яких, за даними мера Києва Віталія Кличка, 14-річна дівчинка. Всіх ушпиталили.
Попри те, що всі ворожі ракети було знищено, Кличко попередив жителів столиці про можливі перебої з електроенергією.
Також відпрацювало ППО і в Київській області, про що повідомив очільник регіону Олексій Кулеба.
Харківська область
За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, в області під час ракетної атаки зафіксовано 4 прильоти. Окупанти вдарили по Немишлянському та Основ’янському районах Харкова. Найімовірніше – били ракетами типу С-300.
“Під прицілом – критична інфраструктура. На місці працюють рятувальники. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється”, – повідомив Синєгубов.
Одеська область
У небі над Одещиною, за даними очільника місцевої ОВА Максима Марченка, було збито 21 російську ракету.
Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок, обійшлось без постраждалих.
“На жаль внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби на місцях і працюють”, – наголосив Марченко.
Львівська область
Пролунали вибухи під час повітряної тривоги і на Львівщині. Зокрема, як повідомив голова Львівської ОВА, над областю відпрацювала ППО.
Про прильоти не повідомлялось, однак у Львові без електроенергії залишилось 90% міста, повідомив мер Андрій Садовий.
Івано-Франківська область
Вибухів у регіоні не зафіксовано, однак одна з ворожих ракет вилучила у приватний будинок одного зі сіл області, повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
“Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає. Цинізму росіян немає меж”, – написав він опублікувавши фото ракети у будинку.
В інших регіонах, зокрема на Полтавщині, Сумщині, Миколаївщині, відпрацювала ППО.
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