Про це заявив президент МАУ Євген Дихне, повідомляє кореспондент #Букв.
Він пояснив, що поки що неможливо назвати конкретні суми і строки виплати компенсацій, оскільки триває юридичний розгляд.
“Ми, як компанія, перебуваємо зараз у вимушеному юридичному процесі, пов’язаному з врегулюванням наслідків цієї трагедії. Тому я не можу коментувати можливі компенсації і страхові виплати пасажирам”, – сказав Дихне.
За його словами, у зв’язку з тим, що на борту були пасажири багатьох країн, МАУ працює з сімома юрисдикціями.
“Всі компенсації, страхові виплати, визначені законом, які лежать в області відповідальності авіакомпанії, будуть проведені згідно з усіма міжнародними правилами, і тими страховими договорами, які у нас є”, – заявив він.
Дихне підкреслив, що в такій ситуації рішення про компенсації приймає не лише сама компанія, але також і держави, громадяни яких загинули.
Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Сьогодні близько сьомої години ранку міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у себе в Twitter заявив, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала “людська помилка під час кризи, викликаної авантюризмом США”.
- Після цього президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухані офіційно підтвердив, що літак МАУ був збитий в небі над Тегераном.