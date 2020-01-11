Керівництво авіакомпанії МАУ готове виплатити компенсації, передбачені законом, на адресу загиблих в авіакатастрофі рейсу PS752 в Ірані.

Про це заявив президент МАУ Євген Дихне, повідомляє кореспондент #Букв.

Він пояснив, що поки що неможливо назвати конкретні суми і строки виплати компенсацій, оскільки триває юридичний розгляд.

“Ми, як компанія, перебуваємо зараз у вимушеному юридичному процесі, пов’язаному з врегулюванням наслідків цієї трагедії. Тому я не можу коментувати можливі компенсації і страхові виплати пасажирам”, – сказав Дихне.

За його словами, у зв’язку з тим, що на борту були пасажири багатьох країн, МАУ працює з сімома юрисдикціями.

“Всі компенсації, страхові виплати, визначені законом, які лежать в області відповідальності авіакомпанії, будуть проведені згідно з усіма міжнародними правилами, і тими страховими договорами, які у нас є”, – заявив він.

Дихне підкреслив, що в такій ситуації рішення про компенсації приймає не лише сама компанія, але також і держави, громадяни яких загинули.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.