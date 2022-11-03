У Вінниці та Львові відкрилися ресторани McDonald’s. В Україні вже працює 51 заклад.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У Вінниці заклади відкрилися за адресами: проспект Юності, 43-а та вулиця Соборна, 51-а.

У Львові розпочав функціонування новозбудований ресторан McDonald’s. Він мав відкритися у березні 2022 року, а у лютому вже був майже повністю готовий. Він знаходиться у найбільшому житловому масиві міста, на Сихові, на проспекті Червоної Калини, буд. 60-Б.

“Протягом наступних двох місяців в Україні планується відкриття ще двох закладів, які були майже повністю добудовані і мали відкритися на початку року”, — розповіли в McDonald’s.

У перший день листопада у Львові відновили роботу ще два заклади: на вулиці Володимира Великого, 24а, та на вулиці Під Дубом, 7б. Тепер у Львові працюють сім McDonald’s.

Усі заклади працюють з 09:00 до 21:00. Заклади зачиняються під час повітряної тривоги. Команда має видавати вже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям. Після скасування тривоги заклади продовжують роботу орієнтовно через годину, коли вмикають і налаштовують обладнання.

Якщо тривогу скасовують за годину до закриття закладу, то він відкриється наступного дня. Такий же підхід стосується й відключення електроенергії.

Дізнатися про відкриття нових закладів McDonald’s в Україні можна на сайті https://www.mcdonalds.com/ua/uk-ua.html та в мобільному застосунку McDonald’s (в AppStore та Google Play).