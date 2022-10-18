Про це повідомили на сайті мережі.

За наявною інформацією, ресторани відкрили зали для відвідувачів і працюють для доставки. Заклади відновили роботу за наступними адресами:

просп. Шевченка, 7;

просп. Чорновола, 12;

просп. Свободи, 35;

с.Сокільники, вул. Стрийська, 30​.

Ресторани будуть працювати з 9:00 до 21:00 або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині.

Під час повітряної тривоги вони закриватимуться, аби працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. Команда має видавати оперативно оплачені замовлення, поки будуть вимикати обладнання й зупиняти виробничі процеси.

Спочатку інформація про відкриття McDonald’s з’явилася у Twitter, але пізніше вона зникла. На сайті мережі дані про роботу залишилися.

Невідомо, коли роботу відновлять заклади на вулиці Володимира Великого, у ТРЦ Forum Lviv та на Сихові.

Раніше компанія заявляла, що перші заклади відкриються у Києві, а пізніше у Львові. Поетапне відновлення роботи розпочалося 20 вересня, коли у столиці України на Лівому березі McDonald’s став доступним для доставки.