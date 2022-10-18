Про це повідомили на сайті мережі.
За наявною інформацією, ресторани відкрили зали для відвідувачів і працюють для доставки. Заклади відновили роботу за наступними адресами:
- просп. Шевченка, 7;
- просп. Чорновола, 12;
- просп. Свободи, 35;
- с.Сокільники, вул. Стрийська, 30.
Ресторани будуть працювати з 9:00 до 21:00 або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині.
Під час повітряної тривоги вони закриватимуться, аби працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. Команда має видавати оперативно оплачені замовлення, поки будуть вимикати обладнання й зупиняти виробничі процеси.
Спочатку інформація про відкриття McDonald’s з’явилася у Twitter, але пізніше вона зникла. На сайті мережі дані про роботу залишилися.
Невідомо, коли роботу відновлять заклади на вулиці Володимира Великого, у ТРЦ Forum Lviv та на Сихові.
Раніше компанія заявляла, що перші заклади відкриються у Києві, а пізніше у Львові. Поетапне відновлення роботи розпочалося 20 вересня, коли у столиці України на Лівому березі McDonald’s став доступним для доставки.
- У серпні стало відомо, що McDonald’s повертається до України. Мережа ресторанів швидкого харчування відновить роботу у деяких областях.