Медіаюрист Інституту масової інформації (ІМІ) Алі Сафаров вважає, що листування "слуг народу" Тетяни Циби і Євгенії Кравчук щодо звільнення ведучого телеканалу "Прямий" Сергія Пояркова, є впливом на свободу слова.

Про це він розповів в коментарі #Буквам.

“Так, листування депутаток може вважатися впливом на свободу слова, але причинно-наслідкового зв’язку між цим листуванням і рішення Нацради щодо перевірки” Прямого “не простежується … Але таке обговорення в будь-якому випадку є суспільно важливою інформацією, яка свідчить про наміри народних депутаток звільнити журналіста за його журналістську діяльність, що є одним із способів перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. Це тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачений ву статтею 171 Кримінального Кодексу України “, – розповів медіаюрист.

Раніше кореспонденту #Букв вдалося сфотографував частину листування між Кравчук, яка є заступницею голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, і Тетяною Цибою – головою підкомітету з питань права громадян на інформацію комітету ВР з питань свободи слова.

“Женя, з Поярковим в такому вигляді буде жопа. Давай в п’ятницю запросимо його, і прес-служба … підготуємо, як його звільнити … Тому що він реально пише … у Гордона про парламент”, – написала Тетяна Циба.

Депутатки вели переписку 31 жовтня 2019 року.

9 січня 2020 року Нацрада з питань телерадіомовлення призначила перевірку телеканалу “Прямий” через висловлювання ведучого Сергія Пояркова в передачі “ПоярковNEWS” на адресу президента Зеленського. Ведучий назвав його “маленьким чмом” і “криворізьким сцикунятком”.