Про це йдеться в заяві StarLightMedia.
В компанії зауважили, що камінґ-аути дуже важливі.
“Це прояв права на свободу самовираження та ознака демократичного суспільства. Ми раді вітати вчинок Melovin, який зробив одну з перших таких заяв серед публічних людей в Україні”.
У заяві зазначили, що камінґ-аут Меловіна не потрапив у прямий ефір через те, що команді каналу М1 не повідомили про запланований момент і трансляція продовжилась за традиційними принципами ефіру – активність переключень, зміна локацій та учасників заради більшої динамічності та яскравості кадру.
“Вже зараз наша команда “Вікна-Новини” готує великий матеріал про камінґ-аут, від вечора ми використовуємо для висвітлення і наші діджитал ресурси. Крім того, ми вже отримали обіцянку від наших колег з М1 про спільну з Atlas Weekend пришвидшену роботу над концертною версією ефіру. Вже сьогодні вона буде доступною для кожної небайдужої людини в Україні та поза її межами”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що український співак Меловін (Melovin) під час виступу на фестивалі Atlas Weekend на сцені поцілувався з дівчиною, а потім із хлопцем. Проте поцілунок вирізали з трансляції.
Довідка. До медіакомпанії StarLightMedia входять телеканали ICTV, “Новий”, СТБ, ICTV Ukraine, М1, М2, “Оце!”, компанії StarLight Production, StarLight Rental, StarLight Scenery, StarLight Digital, SLM News, сайт fakty.ua.
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