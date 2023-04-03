Про це повідомило Детектор медіа.

Спільну заяву опублікували Медіарух, Національна спілка журналістів України та Незалежна медіапрофспілка України. Вони нагадали, шо журналісти не вперше отримують погрози та зазнають фізичного впливу при спробах взяти коментар.

Зокрема 7 березня 2022 року на розслідувачів “Слідство.Інфо” скоїли напад під час зйомки репортажу у Києво-Печерській Лаврі. Тоді знімальна група намагалася дізнатися позицію священнослужителів щодо російського вторгнення та вбивства мирних українців.

“Особливо цинічною подія у центрі української столиці виглядає на тлі героїзму тисяч вітчизняних та іноземних журналістів, які з ризиком для свого життя висвітлюють злочини агресії Російської Федерації у ході російсько-української війни. Водночас доводиться констатувати, що сама лише згадка про цю війну та спроба отримати оцінку подій викликає в представників УПЦ чергові вияви агресії щодо представників та представниць медіа”, – йдеться в заяві.

Медійники зауважили, що намісник Києво-Печерської Лаври Павло (Лебідь) і раніше перешкоджав роботі журналістів. П’ять випадків зафіксовано у 2011 році, а у 2021 році за його вказівкою ченець монастиря в Лаврі напав на журналіста “Магнолія-TВ”. Тоді медійник проводив стрім з ліквідації пожежі у художніх майстернях на території комплексу.

У результаті сутичок 30 березня про перешкоджання професійній діяльності заявили щонайменше чотири знімальні групи: “Суспільне”, “Еспресо”, “Прямий”, “5 канал”.

“Ми, представники медійних організацій України закликаємо правоохоронні органи об’єктивно і неупереджено розслідувати факти протиправної діяльності задля притягнення винних до відповідальності. Свобода слова та совісті – це важливі надбання української демократії, атака на наші цінності та громадянські свободи неприпустимі ніколи, особливо – під час війни”, – наголосили медійники.

Додамо, що 30 березня під час богослужіння у Лаврі Митрополит Павло поводився агресивно і погрожував журналісту побиттям палицею. Також представник УПЦ МП штовхнув журналістку “Суспільного”, коли вона намагалася поставити запитання митрополиту Павлу. Також він зірвав кріплення на відеокамері оператора.