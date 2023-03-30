Попри те, що 29 березня представники УПЦ МП мали звільнити територію Києво-Печерської Лаври, вони досі перебувають у заповіднику. Священники, віряни та митрополит УПЦ МП Павло Лебідь заблокували входи, а також перешкодили роботі комісії Міністерства культури.

Про це повідомляють #Букви.

Починаючи з 10:00 ранку на території Лаври мала розпочатися робота комісії Мінкульту, яка б запустила процес передачі майна заповідника державі. Втім, у Лавру її не пустили.

Крім того, усе це супроводжувалося сварками з боку парафіян. Водночас намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Лебідь пригрозив журналістам побиттям палицею та відмовився на прохання медійників підтвердити, що РФ напала на Україну.

30 березня комісія Мінкульту має перевірити дві будівлі. Втім, віряни почали казати у відповідь, що перешкоджатимуть та звернуться до правоохоронців. Зокрема, віряни на чолі з Павлом заблокували вхід до Храму на честь преподобного Агапіта Печерського УПЦ.

За словами кореспондента #Букв, парафіяни співали релігійні пісні та голосно молились.





















Священники УПЦ МП відмовилися звільнити приміщення Лаври, блокуючи роботу комісії Мінкульту: фото // 11 фото

ДОВІДКА. 29 березня закінчився термін договору оренди Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” з УПЦ Московського патріархату. Представників МП закликали перейти до ПЦУ, або ж залишити територію заповідника. Водночас митрополит Павло Лебідь не погодився з цим рішенням. Після попередніх вмовлянь він перейшов до погроз українському президенту, його родині та оточенню.