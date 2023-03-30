Про це повідомляють #Букви.
Починаючи з 10:00 ранку на території Лаври мала розпочатися робота комісії Мінкульту, яка б запустила процес передачі майна заповідника державі. Втім, у Лавру її не пустили.
Крім того, усе це супроводжувалося сварками з боку парафіян. Водночас намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Лебідь пригрозив журналістам побиттям палицею та відмовився на прохання медійників підтвердити, що РФ напала на Україну.
30 березня комісія Мінкульту має перевірити дві будівлі. Втім, віряни почали казати у відповідь, що перешкоджатимуть та звернуться до правоохоронців. Зокрема, віряни на чолі з Павлом заблокували вхід до Храму на честь преподобного Агапіта Печерського УПЦ.
За словами кореспондента #Букв, парафіяни співали релігійні пісні та голосно молились.
Священники УПЦ МП відмовилися звільнити приміщення Лаври, блокуючи роботу комісії Мінкульту: фото // 11 фото
ДОВІДКА. 29 березня закінчився термін договору оренди Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” з УПЦ Московського патріархату. Представників МП закликали перейти до ПЦУ, або ж залишити територію заповідника. Водночас митрополит Павло Лебідь не погодився з цим рішенням. Після попередніх вмовлянь він перейшов до погроз українському президенту, його родині та оточенню.
- 29 березня закінчився строк договору оренди Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” з Українською православною церквою Московського патріархату. Тож священнослужителі УПЦ МП востаннє провели богослужіння у Києво-Печерській лаврі.
- Православна церква України (ПЦУ), як правонаступниця Київської Митрополії, заявила, що Російська православна церква (нині представлена в Україні УПЦ МП) окупувала Києво-Печерську лавру у XVII столітті. У ПЦУ зазначили, що Московія духовно окупувала українські святині на понад три століття.
- Ченцям та вірянам Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) із 21 березня заборонили перебувати у печерах Києво-Печерської лаври.