Голова політради партії "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук з'їздив до Росії та зустрівся зі своїм кумом — президентом РФ Володимиром Путіним у Підмосков'ї.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Медведчук заявив, що російською вакциною проти коронавірусу прищепилися він, його дружина Оксана Марченко та їхній син під час відпочинку в окупованому Криму.

“Я цю вакцину перевірив на собі. Відпочиваючи в Криму в серпні місяці, вакцинувалася я, дружина Оксана, наш син Богдан, і дуже добре її переніс”, – сказав Медведчук.

Також він попросив Володимира Путіна, щоб Росія надала вакцину Україні. Той сказав, що не проти, але для цього потрібна згода української влади.

Путін висловив надію, що українсько-російські відносини скоро поновляться.

“Дуже раді, що в Україні є такі політичні сили, які чесно і відкрито висловлюють свою позицію. Росія за вибудовування російсько-українських відносин”, – сказав він.

Крім того, Медведчук звернувся до російського президента з проханням про зняття санкцій з українських підприємств. Путін відповів, що до цього потрібно готуватися.

“Це найголовніше, це хочеться, звичайно, виправити. Ми до цього готові, до того, щоб ця ситуація була перевернута і все з голови встало б на ноги. Але ми не можемо робити якихось винятків із переліку тих країн, які ввели проти нас санкції. Ось у цьому найголовніша проблема. Проте готуватися до цього все одно потрібно. Колись, сподіваюся, це відбудеться. І в цьому сенсі, звичайно, потрібно, напевно, і в Уряді попрацювати”, – сказав Путін.