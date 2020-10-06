Про це повідомляє пресслужба Кремля.
Медведчук заявив, що російською вакциною проти коронавірусу прищепилися він, його дружина Оксана Марченко та їхній син під час відпочинку в окупованому Криму.
“Я цю вакцину перевірив на собі. Відпочиваючи в Криму в серпні місяці, вакцинувалася я, дружина Оксана, наш син Богдан, і дуже добре її переніс”, – сказав Медведчук.
Також він попросив Володимира Путіна, щоб Росія надала вакцину Україні. Той сказав, що не проти, але для цього потрібна згода української влади.
Путін висловив надію, що українсько-російські відносини скоро поновляться.
“Дуже раді, що в Україні є такі політичні сили, які чесно і відкрито висловлюють свою позицію. Росія за вибудовування російсько-українських відносин”, – сказав він.
Крім того, Медведчук звернувся до російського президента з проханням про зняття санкцій з українських підприємств. Путін відповів, що до цього потрібно готуватися.
“Це найголовніше, це хочеться, звичайно, виправити. Ми до цього готові, до того, щоб ця ситуація була перевернута і все з голови встало б на ноги. Але ми не можемо робити якихось винятків із переліку тих країн, які ввели проти нас санкції. Ось у цьому найголовніша проблема. Проте готуватися до цього все одно потрібно. Колись, сподіваюся, це відбудеться. І в цьому сенсі, звичайно, потрібно, напевно, і в Уряді попрацювати”, – сказав Путін.
- 4 серпня в окупований Крим прибув літак з авіапарку президента Росії Володимира Путіна, а кілька днів тому туди приїхав народний депутат від партії “Опозиційного платформи – За життя” Віктор Медведчук.
- Зазначається, що 7 серпня у Медведчука буде день народження. У нардепа у Криму, поблизу Симеїзу, є велика резиденція. У 2012 році Путін вже приїжджав у гості до Медведчука, тоді були опубліковані його спільні фото з президентом РФ та дружиною нардепа, Оксаною Марченко, на терасі цього маєтку.
- Раніше ЗМІ повідомили, що Медведчук і його дружина відправилися в Крим на своїй машині, в супроводі трьох осіб – громадян України. Кордон з Росією вони перетнули 2 серпня після полудня. Прессекретар Медведчука Олег Бабанін підтвердив, що він поїхав до анексованого Криму.
- Також стало відомо, що Оксана Марченко, телеведуча та дружина голови політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктора Медведчука, стала власницею будівельної фірми в Москві.