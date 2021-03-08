Про це повідомляє видання Variety.

Спеціальне інтерв’ю вийшло на телеканалі CBS у неділю.

Меган Маркл, мама якої є чорношкірою американкою, сказала, що, поки вона була вагітна сином Арчі, “деякі члени королівської сім’ї “турбувалися і обговорювали, якою темною може бути його шкіра, коли він народиться”. Маркл сказала, що ці слова були сказані її чоловікові – принцу Гаррі.

При цьому Маркл відмовилася повідомити, хто з членів королівської сім’ї висловив ці побоювання, сказавши: “Я думаю, що це завдасть їм великої шкоди”.

Герцогиня зізналася, що в якийсь момент вона думала про самогубство. “Я просто не хотіла більше жити. Це була ясна, реальна думка, що лякає”, – сказала вона Опрі і розплакалася.

“Мені було дійсно соромно сказати це в той час, соромно зізнатися в цьому Гаррі – особливо тому, що я знаю, скільки втрат він переніс … Але я знала, що якщо не скажу цього, то зроблю це. Я пам’ятаю, як він мене просто притиснув до себе”, – сказала Маркл, кажучи про свої суїцидальні думки.

Маркл розповіла, як відвідала з Гаррі захід у Королівському Альберт-холі. Хоча Гаррі вирішив, що їй краще не йти через її душевний стан.

“Я не думаю, що мене можна залишити одну”, – сказала Маркл своєму чоловікові. Після того, як Маркл сказала офіційним особам королівської сім’ї, що хотіла б “звернутися куди-небудь за допомогою”, їй відповіли, “що я не можу, тому що це не піде на користь інституції”. Тут Маркл використовувала евфемізм для королівської сім’ї.

Раса і психічне здоров’я були двома наріжними каменями тривалого і великого інтерв’ю Меган Маркл і принца Гаррі.

Двогодинне інтерв’ю з Вінфрі було повно одкровень з реального світу про людей, про яких часто думають, що вони живуть казкової життям.

Маркл також описала свою першу зустріч з королевою Єлизаветою II.

Описуючи момент, коли Гаррі сказав, що їй потрібно буде зробити реверанс королеві при зустрічі з нею, Маркл сказала Вінфрі: “Я щиро подумала, що це відбувається тільки ззовні, на людях. Я думала, що це частина фанфар. Я не думала, що це треба робити завжди. Я сказала (Гаррі): “Але це ж твоя бабуся”. А він зазначив: “Це королева”.