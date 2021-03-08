Меган Маркл зізналася, що під час життя у Букінгемському палаці у неї були суїцидальні думки

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл зізналася, що під час виконання королівських обов'язків вона відчувала себе дуже самотньо і у неї з'являлись думки про самогубство.

Про це вона розповіла в інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінфрі, яке вийшло на каналі CBS. Слова Маркл наводить видання The Washington post.

Меган зізналася, що переломний момент настав у 2018 році, коли вони з Гаррі одружилися і вона стала членом королівської родини.

За її словами, вона повинна була утримуватися від публічних виступів, через що відчувала ізольованість. Спочатку вона вважала, що буде більш захищеною, якщо відмовиться коментувати деталі свого особистого життя.

“Але це виявилося неправдою”, – сказала вона.

Також Меган зізналася, що в якийсь момент у неї почали з’являтися думки про суїцид.

“Я просто більше не хотіла жити. Це була дуже ясна, реальна і дуже страшна думка. Мене не можна було залишати на самоті”, – сказала вона.

Меган додала, що звернулася до декількох людей в “установі” (очевидно, мається на увазі Букінгемський палац і королівська родина), щоб отримати допомогу, але їй відмовили, оскільки це може викликати погану реакцію.

Вона також пішла в королівський відділ кадрів.

«Вони проявили співчуття, але сказали: “Ми нічого не можемо зробити, щоб захистити вас, тому що ви не є оплачуваним співробітником “установи”».

“Це були електронні листи і благання про допомогу, в яких говорилося дуже конкретно: «Я турбуюся про свій психічний стан»”, – сказала Меган.

Вони погодилися, що напади преси на неї були “непропорційно жахливими”, але жодних дій не зробили.

Також вона зізналася, що відчула себе в пастці, приступивши до королівських обов’язків.

“Це був останній раз, коли я бачила свій паспорт, водійські права, свої ключі”, – сказала Меган.

Пізніше, коли Гаррі приєднався до інтерв’ю, він сказав, що спочатку йому було соромно зізнатися своїй родині, що Меган потрібна допомога, оскільки він розумів, що це проблема, яку вони не зрозуміють.

За його словами, королівська родина вважала так: “Ви не можете цього змінити, так має бути. Ми всі через це пройшли”, – говорить Гаррі.

Проте він сказав, що врешті вирішив серйозно поговорити про це зі старшим персоналом палацу і зі своєю родиною.