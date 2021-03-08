Covid-19 Україна

оновлено 08.03.2021 о 15:02

Всього:

1406800 (+5572)

Хворіють:

181418 (+5572)

Вилікувались:

1198254 (+1734)

Померло:

27128 (+106)

16:16 У США оголосили переможців Critics' Choice Awards 2021: список
15:55 Таїланд скоротить термін карантину для вакцинованих від COVID-19 іноземців
15:28 Бенксі виставить на аукціон свою роботу, намальовану в лікарні
15:13 «Гендерна рівність та вільний доступ жінок до політики – ознака європейської держави», — Марина Порошенко
14:35 Меган Маркл розповіла, як Кейт Міддлтон довела її до сліз
14:35 Принц Гаррі і Меган Маркл повінчалися за три дні до офіційного весілля
14:04 «Слуга народу», який був замішаний в секс-скандалі, вручив патріархові Варфоломію лист від Зеленського
13:45 Зеленський привітав українок з 8 березня: «Без вас ми просто біологічні створіння»
13:34 Нова Зеландія закупила достатню кількість вакцини Pfizer/BioNTech для всього населення країни
12:57 Меган Маркл і принц Гаррі повідомили стать своєї другої дитини
12:52 «Сучасна жінка — це як про розум, так і про стійкість і силу»: Порошенко привітав українок з 8 березня
12:22 Меган Маркл: «У королівській родині були стурбовані кольором шкіри моєї дитини»
11:49 В результаті вибухів на базі в Екваторіальній Гвінеї постраждали понад 400 осіб, 15 загинули
11:27 РФ поширює фейки про вакцини проти COVID-19, що використовуються в США
11:03 Меган Маркл зізналася, що під час життя у Букінгемському палаці у неї були суїцидальні думки
10:35 Швейцарія підтримала закон «заборони паранджі» в публічних місцях
08:44 За минулу добу в Україні зафіксовано 5572 нових випадки COVID-19
08:19 Ексдружина голови Amazon Джеффа Безоса знову вийшла заміж
07:47 8 березня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:25 8 березня в Україні йтиме сніг, температура від -1°C до +7°C
00:54 Франція подарувала Словаччині 15 тис. доз вакцини AstraZeneca
00:14 Відомий французький мільярдер загинув під час катастрофи вертольота

07 березня

22:33 Єлизавета II виступила зі зверненням перед інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл
22:02 SpaceX анонсувала запуск нової партії супутників Starlink
21:29 У Києві приспустили найбільший прапор країни
20:58 Найбільший виграш: в Україні зірвали джекпот у 33 млн грн
20:28 У МОЗ пояснили, кому не потрібно записуватися в чергу на щеплення від COVID-19
18:07 В Австрії частково призупинили вакцинацію AstraZeneca після смерті жінки
17:27 Шмигаль заявив, що запис на вакцинацію допоможе отримати COVID-паспорт
16:30 Уразливість Microsoft може призвести до глобальної кризи кібербезпеки — Bloomberg
16:22 У Києві вбили поліціянтку: правоохоронці затримали її подругу

Меган Маркл зізналася, що під час життя у Букінгемському палаці у неї були суїцидальні думки

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл зізналася, що під час виконання королівських обов'язків вона відчувала себе дуже самотньо і у неї з'являлись думки про самогубство.

Понеділок, 8 березня 2021, 11:03

Про це вона розповіла в інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінфрі, яке вийшло на каналі CBS. Слова Маркл наводить видання The Washington post.

Меган зізналася, що переломний момент настав у 2018 році, коли вони з Гаррі одружилися і вона стала членом королівської родини.

За її словами, вона повинна була утримуватися від публічних виступів, через що відчувала ізольованість. Спочатку вона вважала, що буде більш захищеною, якщо відмовиться коментувати деталі свого особистого життя.

“Але це виявилося неправдою”, – сказала вона.

Також Меган зізналася, що в якийсь момент у неї почали з’являтися думки про суїцид.

“Я просто більше не хотіла жити. Це була дуже ясна, реальна і дуже страшна думка. Мене не можна було залишати на самоті”, – сказала вона.

Меган додала, що звернулася до декількох людей в “установі” (очевидно, мається на увазі Букінгемський палац і королівська родина), щоб отримати допомогу, але їй відмовили, оскільки це може викликати погану реакцію.

Вона також пішла в королівський відділ кадрів.

«Вони проявили співчуття, але сказали: “Ми нічого не можемо зробити, щоб захистити вас, тому що ви не є оплачуваним співробітником “установи”».

“Це були електронні листи і благання про допомогу, в яких говорилося дуже конкретно: «Я турбуюся про свій психічний стан»”, – сказала Меган.

Вони погодилися, що напади преси на неї були “непропорційно жахливими”, але жодних дій не зробили.

Також вона зізналася, що відчула себе в пастці, приступивши до королівських обов’язків.

“Це був останній раз, коли я бачила свій паспорт, водійські права, свої ключі”, – сказала Меган.

Пізніше, коли Гаррі приєднався до інтерв’ю, він сказав, що спочатку йому було соромно зізнатися своїй родині, що Меган потрібна допомога, оскільки він розумів, що це проблема, яку вони не зрозуміють.

За його словами, королівська родина вважала так: “Ви не можете цього змінити, так має бути. Ми всі через це пройшли”, – говорить Гаррі.

Проте він сказав, що врешті вирішив серйозно поговорити про це зі старшим персоналом палацу і зі своєю родиною.

Нагадаємо, що американський канал CBS опублікував тизери двогодинного відвертого інтерв’ю британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. У нарізці кадрів Опра говорить, що пара розповіла їй “шокові речі” і попереджає, що в інтерв’ю не було табуйованих тем.

  • Раніше британський принц Гаррі заявив, що відійшов від своїх королівських обов’язків, оскільки “токсична” британська преса руйнувала його психічне здоров’я. При цьому він додав, що не поставив хрест на своїй державній службі.
  • Герцогиня Сассекська Меган Маркл заявила, що Букінгемський палац даремно сподівався, що вона та принц Гаррі мовчатимуть, коли королівська родина “продовжує говорити неправду”.
  • Співробітники Кенсінгтонського палацу звинуватили дружину принца Гаррі герцогиню Сассекську Меган Маркл у цькуванні та знущаннях.
Теги: королівська родина, Меган Маркл, принц Гаррі, суїцидальні думки

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook