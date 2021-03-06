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Помічники королівської сім’ї звинуватили Меган Маркл у знущаннях та цькуванні

Співробітники Кенсінгтонського палацу звинуватили дружину принца Гаррі герцогиню Сассекську Меган Маркл у цькуванні та знущаннях.

Субота, 6 березня 2021, 21:06

Про це повідомляє видання The Times.

Зокрема видання опублікувало уривки з електронного листа Джейсона Кнауфа, колишнього прессекретаря принца Гаррі та Меган Маркл. Лист датовано жовтнем 2018 року й у ньому йдеться про те, що герцогиня вигнала двох співробітників і “підірвала довіру” ще до одного. Водночас принц Гаррі нібито благав Кнауфа не поширювати цю інформацію.

Цей лист Кнауф надіслав прессекретареві принца Вільяма Саймону Кейсу. Раніше подружжя принца Вільяма та Кейт Мідлтон ділило Кенсінгтонський палац з принцом Гаррі та Меган Маркл.

Також у цьому листі йшлося про те, що Саманта Каррутерс, що відповідає за добір персоналу в палаці, погодилася, що “ситуація дуже серйозна”.

“Я стурбований тим, що все це так і залишиться”, – написав Кнауф.

Власні джерела видання повідомили, що Меган Маркл знущалася зі своїх помічників та деяких доводила до сліз. Тож персонал постійно змінювали.

Жертви герцогині заявили, що вирішили розповісти про знущання та цькування перед інтерв’ю Меган та Гаррі Опрі Вінфрі, яке вийде вже завтра, 7 березня, на каналі CBS. За їхніми словами, глядачам варто знати інший бік медалі.

Водночас офіційний представник герцога і герцогині Сассекських заявив, що Меган стала “жертвою навмисної наклепницької кампанії”. Він зауважив у коментарі BBC, що герцогиня “засмучена атакою” на неї, особливо з огляду на те, що вона сама “піддавалася цькуванню” та підтримує людей з таким досвідом.

Нагадаємо, що американський канал CBS опублікував тизери двогодинного відвертого інтерв’ю британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. У нарізці кадрів Опра говорить, що пара розповіла їй “шокові речі” і попереджає, що в інтерв’ю не було табуйованих тем.

  • Раніше британський принц Гаррі заявив, що відійшов від своїх королівських обов’язків, оскільки “токсична” британська преса руйнувала його психічне здоров’я. При цьому він додав, що не поставив хрест на своїй державній службі.
  • Герцогиня Сассекська Меган Маркл заявила, що Букінгемський палац даремно сподівався, що вона та принц Гаррі мовчатимуть, коли королівська родина “продовжує говорити неправду”.
Теги: знущання, знущання, Меган Маркл, цькування

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