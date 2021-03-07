Королева неабияк розлючена і не буде дивитися «цирк з Меган і Гаррі» — The Times

Королева Великобританії Єлизавета II не буде дивитися інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл, колишніх герцога і герцогині Сассекських, з Опрою Вінфрі, яке вийде сьогодні, 7 березня.

Про це придворні розповіли британській газеті The Times.

Повідомляється, що королева проігнорує інтерв’ю пари, яке транслюватиметься в США сьогодні, а завтра у Великій Британії.

“Ви побачите, що наступного тижня у Її Величності багато справ. Я не думаю, що хтось повинен сподіватися, що Її Величність не спатиме і буде дивитися інтерв’ю. Вона не буде. У понеділок більшість людей у ​​Великій Британії будуть думати про школи, в які повернуться діти, про вакцинацію, і особливо в Палаці чекають, коли герцог Единбурзький вийде з лікарні. А це [інтерв’ю] всього лише інтермедія”, – повідомляють помічники королеви.

Представники палацу назвали цирком відверту розмову Гаррі і Меган з Опрою Вінфрі і попередили, що готові відповісти новим викриттям поведінки пари, якщо ті “нападуть на монархію”. Вони зазначили, що Її Величність “неабияк розлючена” цією справою.

Нагадаємо, що американський канал CBS опублікував тизери двогодинного відвертого інтерв’ю британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. У нарізці кадрів Опра говорить, що пара розповіла їй “шокові речі” і попереджає, що в інтерв’ю не було табуйованих тем.