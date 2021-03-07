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Королева неабияк розлючена і не буде дивитися «цирк з Меган і Гаррі» — The Times

Королева Великобританії Єлизавета II не буде дивитися інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл, колишніх герцога і герцогині Сассекських, з Опрою Вінфрі, яке вийде сьогодні, 7 березня.

Неділя, 7 березня 2021, 15:49

Про це придворні розповіли британській газеті The Times.

Повідомляється, що королева проігнорує інтерв’ю пари, яке транслюватиметься в США сьогодні, а завтра у Великій Британії.

“Ви побачите, що наступного тижня у Її Величності багато справ. Я не думаю, що хтось повинен сподіватися, що Її Величність не спатиме і буде дивитися інтерв’ю. Вона не буде. У понеділок більшість людей у ​​Великій Британії будуть думати про школи, в які повернуться діти, про вакцинацію, і особливо в Палаці чекають, коли герцог Единбурзький вийде з лікарні. А це [інтерв’ю] всього лише інтермедія”, – повідомляють помічники королеви.

Представники палацу назвали цирком відверту розмову Гаррі і Меган з Опрою Вінфрі і попередили, що готові відповісти новим викриттям поведінки пари, якщо ті “нападуть на монархію”. Вони зазначили, що Її Величність “неабияк розлючена” цією справою.

Нагадаємо, що американський канал CBS опублікував тизери двогодинного відвертого інтерв’ю британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. У нарізці кадрів Опра говорить, що пара розповіла їй “шокові речі” і попереджає, що в інтерв’ю не було табуйованих тем.

  • Раніше британський принц Гаррі заявив, що відійшов від своїх королівських обов’язків, оскільки “токсична” британська преса руйнувала його психічне здоров’я. При цьому він додав, що не поставив хрест на своїй державній службі.
  • Герцогиня Сассекська Меган Маркл заявила, що Букінгемський палац даремно сподівався, що вона та принц Гаррі мовчатимуть, коли королівська родина “продовжує говорити неправду”.
  • Співробітники Кенсінгтонського палацу звинуватили дружину принца Гаррі герцогиню Сассекську Меган Маркл у цькуванні та знущаннях.
Теги: королева Великобритании, Меган Макрл, Опра Уинфри, Єлизавета II, інтерв'ю, принц Гарри

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