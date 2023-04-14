На тлі нещодавнього розслідування психолога та автора подкасту "Простими словами" Іллі Полудьонного про Спартака Субботу Євген Янович розповів про те, як познайомився зі Спартаком та про їхню співпрацю у подкасті "Терапія".

Відповідний відеоролик він опублікував на своєму YouTube- каналі.

У відео Євген Янович згадує, що познайомився зі Спартаком Субботою у листопаді 2021 року під час участі у семінарі “цінності та суспільства”, що відбувався у Львівській області. За словами Євгена, саме тоді у них зав’язалися приятельські стосунки зі Спартаком.

“Він завжди чітко висловлював свою думку, мав що сказати, розповідав цікаві кейси й жартував. Після цього семінару ми почали підтримувати спілкування. А після початку повномасштабного вторгнення ми завжди були на зв’язку”, – згадує Євген.

27 лютого 2022 року, Євген дізнався від Спартака, що він в ТрО з хлопцями з колишньої робити, з якими служив в СБУ і був в АТО. Наступні кілька місяців Євген та Спартак спілкувалися, зокрема записали декілька прямих ефірів, де обговорили психологічні аспекти війни.

Згодом після того, як Спартак в кінці весни 2022 року повернувся із Заходу України до Києва, вони вирішили почати записувати подкаст “Терапія”. За словами Євгена, під час роботи над спільним проєктом вони сильно зблизилися. Тоді ж Спартак розповів про свою службу в СБУ, колишню дружину та розбомблену квартиру мами в Ірпені, де згоріли всі його документи та складне дитинство й важке навчання у Франції.

“Подкаст набирає популярності і ми їдемо в тур, аудиторія стрімко росте, я відчуваю себе щасливим від усвідомлення, що роблю не просто якийсь розважальний контент, а як мені здавалося, корисний”, – розповідає Євген.

У січні 2023 року до Євгена звернулася помічниця Спартака і розповіла, що проти Субботи нібито готують “інформаційний вкид”, бо він декому невигідний. Відтак, вона запропонувала піти на випередження й дати “аудиторії збою” у вигляді відповідей Спартака. Своєю чергою, Євген підтримав ідею й вступився за друга.

“Серед пунктів про які за словами помічниці Спартака готувався вкид був той, що обурював мене найбільше, що подкаст “Терапія” це проєкт за яким стоять великі гроші, якісь впливові люди тощо. Так на каналі з’явився випуск “Що не так зі Спартаком Субботою?”,– розповідає Євген.

Він зазначив, що після виходу розслідування Іллі Полудьонного перша його думка була, що це і є той анонсований помічницею Спартака “інформаційний вкид”.

“Я копався у всіх спогадах і зіставляв. І дійшов до двох висновків. Перший – Спартак Суббота це психіатр, психотерапевт, кандидат психологічних наук, колишній працівник СБУ, який був в АТО, ТрО. Другий – Женя Янович це довбо**б”, – сказав Євген.

А також додав, що цим відео він хотів би змінити речі, на які впливає.

“А в моїй владі лише власні думки, власні бажання і власні дії. Моя думка: я був професійно опрацьований брехуном. Навіть якщо Спартак виграє суд, моя думка не зміниться. Занадто багато непотрібної патологічної брехні я дізнався. Моє бажання: вберегти якомога більшу кількість людей від впливу Спартака. Адже більшість прихильників підпадають зараз під дію “підтверджувального упередження”. Коли інтерпретують інформацію таким чином, щоб вона збігалася із власними попередніми враженнями про Спартака Субботу. Моя дія: записати дане відео. Розуміючи всі ризики, беручи на себе відповідальність і усвідомлюючи можливі наслідки”, – підсумував Євген Янович.

Нагадаємо, що 12 квітня актор Євген Янович через розслідування відносно психолога Спартака Субботи скасував вихід нових епізодів спільного YouTube-проєкту “Подкаст терапія” та тур містами України.

Згодом після оприлюднення українським психологом та автором подкасту “Простими словами” Іллею Полудьонним розслідування щодо Спартака Субботи, співведучий проєкту Янович заявив про закриття програми.

“Мені складно зробити висновки про все розслідування в дану секунду. Але є рішення, які я прийняв наразі і вони остаточні”, – йдеться у повідомленні.

Актор зауважив, що напередодні вперше дізнався про оприлюднену у розслідуванні інформацію. Зокрема, щодо ГО “Українська академія наук” та роботу Спартака Субботи в “Інституті когнітивного моделювання”.

“Я хотів би попросити вибачення. За що конкретно? Я не розумію. Бо я досі не можу це все скласти у голові. Але я просто відчуваю, що винен”, – зазначив Янович.