Українське видавництво "Віхола", що спеціалізується на науково-популярній літературі, повідомило про те, що не продовжуватиме співпрацю з психологом Спартаком Субботою.

Про це повідомила пресслужба видавництва у Facebook.

“Друзі, ми прийняли рішення не продовжувати співпрацю зі Спартаком Субботою. Ми не додруковуватимемо нові тиражі книжки “Припини це”, а також не будемо видавати нову книжку автора. Наразі ми працюємо над тим, аби владнати усі технічні та юридичні аспекти припинення нашої співпраці. Дякуємо за ваші коментарі, запитання та слова підтримки”, — йдеться у повідомленні видавництва.

У 2021 році “Віхола” видало книгу Спартака Субботи “Припини це. Як розпізнати насильство та протидіяти йому”. З того часу тираж книги не раз додруковували через високий попит на неї.

Таке рішення видавництво ухвалило на тлі нещодавнього розслідування психолога та автора подкасту “Простими словами” Іллі Полудьонного про Спартака Субботу. Факти, які наводить автор розслідування, свідчать, що Спартак Суббота вдається до брехні, аби вибудовувати та підтримувати імідж досвідченого фахівця-психотерапевта, а його кар’єра та експертність є “безпрецедентним масштабом брехні”.

Серед фактів, які наводить у своєму розслідуванні Ілля Полудьонний — те що протягом майже пʼяти років Спартак Суббота публічно позиціонував себе як кандидат психологічних наук, не маючи цього ступеня. Зокрема, Суббота не має медичної освіти, не є психіатром і медичним психологом, як зазвичай позиціонує себе.

Згодом після публікації розслідування Спартак Суббота прокоментував ключові пункти розслідування. Зокрема, він підтвердив, що працював в “Інституті когнітивного моделювання”, де обіймав посаду наукового керівника. Крім того, Суббота додав, що його можна “справедливо називати політичним психологом”. Проте звинувачення про підробку рейтингів він відкинув, наголосивши, що на цьому розуміються політичні аналітики. Він же позиціонує себе як політичний психолог, який займається психологічним аспектом роботи мас у політичній площині.

Говорячи про свою освіту, Суббота запропонував звернутися із запитом до відповідних структур, “замість того, щоб жалітися на те, що сайти не працюють і в публічному просторі нічого немає”. До того ж, він запевнив, що за потреби надавав клієнтам підтвердження освіти.

Також психолог зауважив, що був членом Української асоціації когнітивно-поведінкових терапевтів впродовж року, однак вирішив не продовжувати членство. Суббота запевнив, що лишається членом багатьох Європейських та Американських асоціацій.

Щодо співпраці зі слідчими органами, Суббота також підтвердив, що проводив лекції і надавав консультації.

“Щодо звинувачень у моїй неетичній поведінці, я раджу підготувати більш аргументовані факти, які будуть визнані судом. У протилежному випадку – це просто наклеп”, – додав він.

Разом з цим, Суббота наголосив, що ніколи не використовував бюджетні кошти та завжди відповідально сплачував податки.

Водночас вчора, 12 квітня, актор Євген Янович через розслідування відносно психолога Спартака Субботи скасував вихід нових епізодів спільного YouTube-проєкту “Подкаст терапія” та тур містами України.

Після оприлюднення українським психологом та автором подкасту “Простими словами” Іллею Полудьонним розслідування щодо Спартака Субботи, співведучий проєкту Янович заявив про закриття програми.

“Мені складно зробити висновки про все розслідування в дану секунду. Але є рішення, які я прийняв наразі і вони остаточні”, – йдеться у повідомленні.

Актор зауважив, що напередодні вперше дізнався про оприлюднену у розслідуванні інформацію. Зокрема, щодо ГО “Українська академія наук” та роботу Спартака Субботи в “Інституті когнітивного моделювання”.

Тож 13 квітня новий випуск “Подкаст терапії” не вийде, також 17 квітня співавтори не розпочнуть спільний тур містами України.