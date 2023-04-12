Розслідування щодо Спартака: Янович скасував тур та закрив проєкт «Подкаст терапія»

Про це він заявив в Instagram.

Згодом після оприлюднення українським психологом та автором подкасту “Простими словами” Іллею Полудьонним розслідування щодо Спартака Субботи, співведучий проєкту Янович заявив про закриття програми.

“Мені складно зробити висновки про все розслідування в дану секунду. Але є рішення, які я прийняв наразі і вони остаточні”, – йдеться у повідомленні.

Актор зауважив, що напередодні вперше дізнався про оприлюднену у розслідуванні інформацію. Зокрема, щодо ГО “Українська академія наук” та роботу Спартака Субботи в “Інституті когнітивного моделювання”.

Я хотів би попросити вибачення. За що конкретно? Я не розумію. Бо я досі не можу це все скласти у голові. Але я просто відчуваю, що винен”, – зазначив Янович.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Женя Янович (@yanovychzhenya)

Тож 13 квітня новий випуск “Подкаст терапії” не вийде, також 17 квітня співавтори не розпочнуть спільний тур містами України.

Зауважимо, особливу популярність Суббота здобув під час повномасштабного російського вторгнення, їздячи країною з турами подкасту “Терапія”. Втім, згідно з розслідуванням Іллі Полудьонного, кар’єра та експертність Спартака є “безпрецедентним масштабом брехні”.

Спартак Суббота прокоментував ключові пункти розслідування. Зокрема, він підтвердив, що працював в “Інституті когнітивного моделювання”, де обіймав посаду наукового керівника. Крім того, Суббота додав, що його можна “справедливо називати політичним психологом”. Проте звинувачення про підробку рейтингів він відкинув, наголосивши, що на цьому розуміються політичні аналітики. Він же позиціонує себе як політичний психолог, який займається психологічним аспектом роботи мас у політичній площині.

Також психолог зауважив, що був членом Української асоціаціі когнітивно-поведінкових терапевтів впродовж року, однак вирішив не продовжувати членство. Суббота запевнив, що лишається членом багатьох Європейських та Американських асоціацій.

Щодо співпраці зі слідчими органами, Суббота також підтвердив, що проводив лекції і надавав консультації.

На вебпорталі цифрової освіти “Дія. Цифрова освіта” зауважили, що надійшов запит щодо “одного з експертів” освітніх серіалів категорії “Психологічна підтримка” проєкту.